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МВД Бурятии частично выиграло иск к депутату-коммунисту

МВД Бурятии частично выиграло иск к депутату-коммунисту
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Коммунист Баир Цыренов расценил решение как «всё-таки поражение»

В Верховном суде Бурятии накануне рассмотрели апелляционную жалобу МВД по республике.

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью министерство внутренних дел по Бурятии подало в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ исковое заявление о защите деловой репутации. Ответчиком выступал депутат Народного Хурала, представитель КПРФ Баир Цыренов.

Иск связан со скандалом, разразившемся в стенах республиканского парламента весной 2020 года. Тогда на сессии Народного Хурала глава МВД по Бурятии Олег Кудинов выступил с ежегодным отчётом. Ему задавали вопросы, а Баир Цыренов произнёс эмоциональную обличительную речь. Он вспомнил про ситуацию с лидером бурятских коммунистов Вячеславом Мархаевым, а также про сентябрьские события в Улан-Удэ после выборов мэра. Некоторые высказывания Цыренова (вроде заявлений про угрозы в адрес поставленных на колени женщин) МВД требовало признать недостоверными.

Далее - осенью 2020 года - в Железнодорожном райсуде Улан-Удэ министерству было отказано в удовлетворении исковых требований к коммунисту.

Как выяснилось сейчас, Верховный суд республики отменил решение райсуда и принял новое решение.

- Верховный суд признал меня виновным в распространении информации порочащей деловую репутацию МВД. При этом отказал в требовании МВД опровергнуть высказанную мной информацию, - сообщил депутат Баир Цыренов в сторис в своём аккаунте в Instagram.

Это же подтвердила на своей странице в Facebook известная правозащитница Надежда Низовкина: «По решению суда Цыренов не будет обязан делать опровержение указанных фактов, что было бы серьёзным унижением. При этом некоторые его высказывания в адрес МВД признаны диффамационными (порочащими деловую репутацию МВД)».

Представителями Баира Цыренова в суде являлись Надежда Низовкина и адвокат Сергей Фёдоров.

- Мы настаивали на том, что Цыренов как депутат действовал во исполнение своих полномочий и задавал надлежащие вопросы именно по выступлению министра МВД, который в свою очередь на них не пожелал ответить. Эти вопросы касались соответственно сентябрьских событий, в которых Цыренов выступал как депутатом Народного Хурала, так и простым гражданином, - рассказала правозащитница на видео на своём канале в YouTube.

Сам Баир Цыренов отметил, что расценивает такой исход как поражение.

- Это наполовину полный бокал, наполовину пустой, но я всё-таки расцениваю это как наше поражение, потому что смысл решения суда примерно такой – меня признают виновным, но за это меня никак не хотят наказывать, я такого подхода не понимаю, - объяснил депутат республиканского парламента на видеозаписи.

Также он сообщил в соцсети – «Готовим кассационную жалобу на решение Верховного суда РБ».
МВД Бурятии суд депутаты Народного Хурала
 
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