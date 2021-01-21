Скандал с роженицей привёл к отставке 2 министров Монголии

На митинге в Улан-Баторе граждане потребовали отставки вице-премьера и министра здравоохранения



Вечером 19 января в социальных сетях Монголии распространилось видео, в котором женщина, родившая несколько часов назад, и её новорожденный ребёнок были переведены из роддома Ургоо в национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) без тёплой верхней одежды, обуви и средств индивидуальной защиты несмотря на холодную зимнюю погоду. Это видео вызвало широкое возмущение и критику со стороны общественности Монголии. Перевод роженицы и ребёнка в НИЦИЗ был связан с диагнозом коронавирусной инфекции у матери, поставленным в этот же день, сообщает новостное агентство «Монцамэ».



- Утром 20 января официальные лица национального исследовательского центра инфекционных заболеваний и родильного дома Ургоо принесли официальные извинения матери, новорожденному ребенку и их семье. В настоящее время мать и её ребёнок находятся на стационарном лечении в НИЦИЗ. Здесь также проходит лечение и её муж, у которого ранее был диагностирован коронавирус. К настоящему времени их состояние здоровья оценивается как стабильное, - рассказали представители НИЦИЗ.



Однако с утра 20 января граждане собрались на мирную акцию протеста на центральной площади Улан-Батора, осуждая правительство за обращение с роженицей и её ребёнком и требуя отставки вице-премьера, являющегося председателем государственной чрезвычайной комиссии, и министра здравоохранения, а также привлечения к ответственности виновных чиновников.



В этот же день премьер-министр У. Хурэлсух принял прошения вице-премьера Я. Содбаатара и министра здравоохранения Т. Мунхсайхана об освобождении их от занимаемых должностей. Оба министра были назначены на свои должности в августе 2020 года после того, как в результате парламентских выборов было сформировано новое правительство.



- Закон «О правительстве Монголии» гласит, что решение о назначении, освобождении и отставке члена правительства принимается после представления прошения в Великий государственный хурал и президенту для рассмотрения. В соответствии с этим окончательное решение будет принимать премьер-министр, - пояснили в пресс-службе правительства Монголии.

