Министерство культуры Бурятии подвело итоги 2020 года

Соёлма Дагаева рассказал об успехах и планах культурной жизни республики
Министерство культуры Бурятии сегодня, 20 января, подвело итоги деятельности 2020 года. Министр Соёлма Дагаева рассказала о самых крупных и ярких событиях ушедшего года. Также были затронуты вопросы освоения федеральных средств и реализация национальных проектов.
Культурные события 2020 года
2020 год начался с крупного представления бурятских артистов на главной сцене страны – в Государственном Кремлёвском дворце. Там прошло два концерта в честь празднования Сагаалгана. Свой репертуар показали лучшие солисты и коллективы республики, а в фойе была развёрнута грандиозная выставка.
- Мы репетировали в ФСК и практически зашли без репетиций на этой сцене, у нас было всего два дня, и мы сразу же зашли с концертом. У нас всё прошло с аншлагом, очень успешно. Зал там огромный, семь тысяч человек вмещает и вот в течение двух дней 14 тысяч человек посмотрели, что такое культура республики Бурятия, - рассказывает Соелма Дагаева.
Параллельно с выступлениям в Кремле шла подготовка к первому в Бурятии фестивалю современной музыки UU- sound. Он проходил с 26 по 29 февраля. В Улан-Удэ съехались музыканты из разных городов России и даже из Великобритании и Нидерландов.
Выступления проходили на четырёх площадках: отель «Greenwich», ФСК, клуб «Чаплин» и Клуб «69». Главное событие фестиваля прошло 27 февраля в ФСК. У улан-удэнцев была возможность за четыре часа услышать популярного рэпера Антоху МС, музыканта из Нидерландов Томаса Азиера, группу Adwaith из Великобритании, известных в городе «Сезон Dождей» и читинцев «ДжаЯмми».
После столь крупного культурного события в марте в Бурятии грянула пандемия коронавируса. Все учреждения министерства закрылись и были вынуждены перейти на онлайн-площадки. По словам Соелмы Дагаевой, деятели культуры в этот период работали больше прежнего.
- Пришлось перейти на новые условия работы. У каждого учреждения были свои специфические трудности. Особенно нам сложно было обучать детей дистанционно. Как обучать детей балету, танцу или игре на фортепиано? Это очень сложно. Конечно, не хватало артистам живого общения со зрителем, - отмечает министр культуры Бурятии.
Тем не менее, в период запрета на деятельность культурных учреждений республиканские театры подготовили 20 премьерных спектаклей, 30 новых концертных программ и два цирковых представления. Во время пандемии состоялось 36 премьерных показов спектаклей и представлений, 68 спектаклей было показано на различных интернет-платформах, а их зрителями стали около 1,1 миллионов человек. Также в интернете бурятские музыканты далии 88 концертов для 203 тысяч зрителей. Было создано 22 клипа и 8 фильмов, издано 31 наименований книг общим тиражом 17,5 тысяч экземпляров.
Отметила Соелма Дагаева и открытие нового пристроя Национальной библиотеки. Оно состоялось 6 июня в день рождения Александра Пушкина. На открытии в режиме онлайн присутствовал и президент России Владимир Путин.
- На пристрой Национальной библиотеки Бурятии нами получено сумма более 1 миллиарда, а конкретно миллиард 346 миллионов рублей. Эти деньги у нас осваиваются в течении 2019, 2020 и 2021 годов. Мы открыли завершившийся пристрой и 2021 году мы уже заканчиваем реконструкцию Национальной библиотеки. В конце этого года мы сдаём, и мы получим уже законченное здание Национальной библиотеки, - добавила Соелма Дагаева.
Крупные культурные события вернулись в Бурятию с наступлением осени. Тогда в республике открылся 225 «Виртуальный филиал Русского музея». Также прошёл симпозиум «Генезис», выставка «Руническая письменность древних народов Азии» и межрегиональный фестиваль «Золотые рудники». Из соображений безопасности мероприятия проходили без зрителей.
В 2020 году два театра из Бурятии попали в список номинантов на «Золотую маску». В шорт-лист вошли театр оперы и балета с балетом «Талисман» и Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» со спектаклем «… и звали его Домино».
Финансирование культурной деятельности Бурятии
В 2020 году на улучшение инфраструктуры объектов культуры Бурятии из федерального бюджета было выделено около 700 миллионов рублей. Деньги были направлены на ремонт сельских домов культуры, создание модельных библиотек, кинозалов в республиканских городах и сёлах, виртуальных концертных залов, автоклубов.
Отразилось на культурной жизни Бурятии и вхождение республики в ДФО. Из денег дальневосточной субсидии в 2020 году построено, реконструировано и капитально отремонтировано 6 объектов на сумму 399 миллионов рублей.
На деньги, полученные благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», капитально отремонтированы два дома культуры в сёлах Хужиры Тункинского района и Хандала Кабанского района. Также они получили по одному автобусу.
Культурное образование
В сфере образования также есть значительные успехи. Так в 2020 году республиканские образовательные организации выпустили 86 молодых специалистов. 22 выпускника колледжа искусств поступили в ведущие творческие ВУЗы страны. Детские школы искусств выпустили около 1400 учащихся, 150 из которых продолжают своё обучение в колледже искусств П. И. Чайковского. 17 талантливых ребят поступили в хореографический колледж и девять человек в бурятскую цирковую школу.
Планы на 2021 год
В новом году министерство культуры получит порядка 746 миллионов рублей. Деньги также пойдут на создание и капитальные ремонты домов культуры в сёлах, на образовательные учреждения, создание виртуальных концертных залов в Закаменске и Гусиноозёрске.
За счёт госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Бурятия получит 90,2 миллиона рублей. Деньги будут реализованы в городе Закаменск. Там отремонтируют дворец, дом культуры и библиотеку, а также купят автобус.
Из крупнейших культурных мероприятий в Бурятии ожидается с фестиваль «Золотой голос Байкала», дни Эрмитажа в республике, съезд ремесленников «Уран Дархан» и открытие кураторской школы.
Ведётся работа к празднованию 100-летия Бурятии. Организаторы планируют провести выставку из фондов Государственного исторического музея «Серебряный век ювелиров России», фестиваль национальных культур «Караван дружбы», ремонтно-реставрационные работы на русском старообрядческом комплексе Этнографического музея народов Забайкалья, конкурс на создание и постановку национальной оперы и балета, ремонтно-реставрационные работы по фасадам Бурятского государственного академического театра оперы и балета, смотр-конкурс «Минии тоонто – Моя малая Родина» (культура сельских территорий) и создание нового масштабного прозаического произведения.
Министерство культуры Бурятии подвело итоги 2020 года
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