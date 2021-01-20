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Пятый канал: «Мэрия Улан-Удэ объявила собаку врагом человека»

Пятый канал: «Мэрия Улан-Удэ объявила собаку врагом человека»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Федеральный канал рассказал, как в Улан-Удэ решили бороться с агрессивными питомцами

В эфире Пятого канала рассказали об улан-удэнской проблеме с бродячими собаками. Здесь обсудили инициативу мэрии о введении налогов на домашних собак.

В сюжете Пятого канал заявили, что «мэрия Улан-Удэ объявила собаку «врагом» человека». Именно с этих слов начинается сюжет про Бурятию.

- Все эти инициативы перечислил в соцсетях градоначальник Игорь Шутенков. Отметив, что предлагает приостановить действие федерального закона об ответственном обращении с животными на территории Улан-Удэ из-за случаев нападения собак на людей. Правда, речь шла об атаках бродячих стай, а вовсе не о домашних питомцах. В правительстве Бурятии обещали рассмотреть инициативу мэра столицы, - говорится в сюжете.

Здесь же идею прокомментировала директор племенного собаководства «Амгалан» Ирина Васильева. По её мнению, в первую очередь от этих мер пострадают в первую очередь законопослушные владельцы собак.

- Хотелось бы знать, куда пойдут эти деньги. Если эти деньги пойдут на строительство выгулочных, дрессировочных площадок, потому что в городе нет ни одной дрессировочной площадки… А если это пойдёт на содержание приютов, то мы, как владельцы собак, категорически против. Почему мы должны содержать собак нерадивых хозяев – по весне её взяли, по осени выкинули её на улицу, - прокомментировала Ирина Васильева.

Эта тема также задела некоторых депутатов Госдумы. Они обратились в Генпрокуратуру с просьбой организовать проверку действий властей Улан-Удэ на предмет исполнения закона об ответственном обращении с животными.

— Какие ещё законы нужно приостановить в Бурятии? Может быть, действие Конституции там тоже нужно приостановить? – заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Как сообщал «Байкал-Daily», после нападений собак на 20-летнюю девушку и 11-летнего мальчика по материалам прокурорской проверки 12 января следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц. Сейчас проводится расследование.

После нападений собак в Улан-Удэ активизировали работу группы отлова. Уже отмечено снижение числа собак на улицах города, отмечали накануне в администрации. Ежедневно проводится подворовый обход совместно со специалистами районных администраций в жилом секторе с проведением вакцинации всех домашних животных. Параллельно ведется и их регистрация – за день регистрируется около ста собак. Сами улан-удэнцы стали активнее регистрировать своих животных. Из-за наплыва посетителей Улан-Удэнская городская станция по борьбе с болезнями животных перешла на работу без выходных.

Владелец домашнего животного, который приобрёл незарегистрированную собаку, обязан её зарегистрировать в течение 30 календарных дней со дня приобретения. Кроме того, собака по достижению двух месяцев обязательно должна быть вакцинирована против бешенства бесплатно в государственном ветеринарном учреждении.

Пройти процедуру регистрации питомца можно с 8:30 до 16:40 по адресу ул. Зои Космодемьянской, 12. Телефон регистратуры: 83012 43-79-71. Также процедуру регистрации можно пройти в филиале станции по ул. Родины, 11.



собаки телевидение
 
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