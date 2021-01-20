Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при отлове собак
На севере Бурятии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при отлове безнадзорных животных. Дело возбудили после проверки Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.
Комитет по управлению муниципальным хозяйством администрации Северо-Байкальского района заключил контракт с индивидуальным предпринимателем об отлове безнадзорных собак. Были представлены документы об отлове 44 бездомных собак. Исходя из цены контракта, органы местного самоуправления выплатили предпринимателю 191 300 рублей.
- Однако, как показала прокурорская проверка, фактически услуга оказана не была. Предприниматель представил ложные документы об исполнении обязательств. Было возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Кроме того, в адрес главы Северо-Байкальского района внесено представление об устранении нарушений закона в связи с неисполнением переданных государственных полномочий при осуществлении деятельности по обращению с безнадзорными животными.
- Представление прокурора удовлетворено, ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - уточнили в Байкальской природоохранной прокуратуре.
В Бурятии бизнесмену заплатили за отлов собак, которых не было
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при отлове собак
Теперь Бурятская таможня будет заниматься фактическим контролем (осмотр, досмотр, наблюдение и т.д.) перемещаемых товаров
Депутаты Госдумы обеспокоены «собачьим» вопросом в столице Бурятии
На реализацию всех задач министерству в прошлом году было выделено 15 млрд
Кадровый вопрос правительства Бурятии рассмотрят на внеочередной сессии
Решение о главе Тунки примет райсовет
Стало известно, кого планируют назначить исполняющим обязанности главы Тункинского района
Пост оставался вакантным с прошлого года
Блицкриг Алексея Цыденова, который за два рабочих дня поменял региональное правительство, в очередной раз показал нетривиальность главы Бурятии, как политика
Животных поместят в приют и стерилизуют
Стало известно, как же изменилось обновлённое Алексеем Цыденовым правительство
Представитель администрации признал требования
Нового директора уже официально представили коллективу
Алексей Цыденов подарил цветы исполнительнице роли Виолетты
Игоря Шутенкова номинировали на антипремию за автобусы с цитатами Путина