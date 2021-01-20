В Бурятии бизнесмену заплатили за отлов собак, которых не было

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при отлове собак



На севере Бурятии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при отлове безнадзорных животных. Дело возбудили после проверки Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.



Комитет по управлению муниципальным хозяйством администрации Северо-Байкальского района заключил контракт с индивидуальным предпринимателем об отлове безнадзорных собак. Были представлены документы об отлове 44 бездомных собак. Исходя из цены контракта, органы местного самоуправления выплатили предпринимателю 191 300 рублей.



- Однако, как показала прокурорская проверка, фактически услуга оказана не была. Предприниматель представил ложные документы об исполнении обязательств. Было возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



Кроме того, в адрес главы Северо-Байкальского района внесено представление об устранении нарушений закона в связи с неисполнением переданных государственных полномочий при осуществлении деятельности по обращению с безнадзорными животными.



- Представление прокурора удовлетворено, ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - уточнили в Байкальской природоохранной прокуратуре.









