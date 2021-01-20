Бурятская таможня станет таможней фактического контроля

Теперь Бурятская таможня будет заниматься фактическим контролем (осмотр, досмотр, наблюдение и т.д.) перемещаемых товаров



В 2021 году Бурятская таможня станет таможней фактического контроля. Это внесёт изменения в функции и основные направления деятельности ведомства, сообщили в пресс-службе таможни.



Изменение статуса связано с тем, что таможенное декларирование с 2020 года сосредоточено в электронных таможнях.



Теперь Бурятская таможня будет заниматься фактическим контролем (осмотр, досмотр, наблюдение и т.д.) перемещаемых товаров. При этом на таможенных постах останется функция по декларированию отдельных категорий товаров, в том числе перемещаемых физическими лицами. Также будут совершаться операции, связанные с применением таможенной процедуры таможенного транзита; учёт, контроль и подтверждение фактического вывоза (ввоза) товаров и транспортных средств; создание и ликвидация зон таможенного контроля; организация и контроль за помещением товаров на временное хранение.



С этой целью оптимизирована штатная численность аппарата управления таможни, а штатная численность таможенных постов в пунктах пропуска (Улан-Удэнский ТП, МАПП Кяхта, ЖДПП Наушки) увеличена.



Переход в таможню фактического контроля потребует ещё большей активизации работы на этапе таможенного контроля после выпуска товаров.



- Бурятская таможня завершила 2020 год по этому направлению с положительной динамикой результатов. Сумма доначисленных таможенных платежей, пени и утилизационного сбора составила 47,9 млн рублей, в 2019году данный показатель составил 44 млн, - сообщила начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Анжела Пешняева.



В 2020 году в Бурятии наблюдался рост количества выявленных административных правонарушений в сфере таможенного дела. Из оргового оборота изъято 818 контрафактных пачек табачной продукции. Возбуждено одно уголовное дело, а также арестовано 626 пачек табачной продукции и 1173 пар обуви, реализуемых без маркировки средствами идентификации (кодом Data Matrix).





