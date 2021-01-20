 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 января

19 января

Популярное

Бурятская таможня станет таможней фактического контроля

Бурятская таможня станет таможней фактического контроля
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Теперь Бурятская таможня будет заниматься фактическим контролем (осмотр, досмотр, наблюдение и т.д.) перемещаемых товаров

В 2021 году Бурятская таможня станет таможней фактического контроля. Это внесёт изменения в функции и основные направления деятельности ведомства, сообщили в пресс-службе таможни.

Изменение статуса связано с тем, что таможенное декларирование с 2020 года сосредоточено в электронных таможнях.

Теперь Бурятская таможня будет заниматься фактическим контролем (осмотр, досмотр, наблюдение и т.д.) перемещаемых товаров. При этом на таможенных постах останется функция по декларированию отдельных категорий товаров, в том числе перемещаемых физическими лицами. Также будут совершаться операции, связанные с применением таможенной процедуры таможенного транзита; учёт, контроль и подтверждение фактического вывоза (ввоза) товаров и транспортных средств; создание и ликвидация зон таможенного контроля; организация и контроль за помещением товаров на временное хранение.

С этой целью оптимизирована штатная численность аппарата управления таможни, а штатная численность таможенных постов в пунктах пропуска (Улан-Удэнский ТП, МАПП Кяхта, ЖДПП Наушки) увеличена.

Переход в таможню фактического контроля потребует ещё большей активизации работы на этапе таможенного контроля после выпуска товаров.

- Бурятская таможня завершила 2020 год по этому направлению с положительной динамикой результатов. Сумма доначисленных таможенных платежей, пени и утилизационного сбора составила 47,9 млн рублей, в 2019году данный показатель составил 44 млн, - сообщила начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Анжела Пешняева.

В 2020 году в Бурятии наблюдался рост количества выявленных административных правонарушений в сфере таможенного дела. Из оргового оборота изъято 818 контрафактных пачек табачной продукции. Возбуждено одно уголовное дело, а также арестовано 626 пачек табачной продукции и 1173 пар обуви, реализуемых без маркировки средствами идентификации (кодом Data Matrix).


Таможня
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятская таможня станет таможней фактического контроля
Бурятская таможня станет таможней фактического контроля
Власть, 20.01.2021
Теперь Бурятская таможня будет заниматься фактическим контролем (осмотр, досмотр, наблюдение и т.д.) перемещаемых товаров
Генпрокуратуру просят проверить действия властей Улан-Удэ
Генпрокуратуру просят проверить действия властей Улан-Удэ
Власть, 20.01.2021
Депутаты Госдумы обеспокоены «собачьим» вопросом в столице Бурятии
Минсоцзащиты Бурятии подвело итоги года
Минсоцзащиты Бурятии подвело итоги года
Власть, 19.01.2021
На реализацию всех задач министерству в прошлом году было выделено 15 млрд
Глава Бурятии внёс в Хурал кандидатуры членов правительства
Глава Бурятии внёс в Хурал кандидатуры членов правительства
Власть, 19.01.2021
Кадровый вопрос правительства Бурятии рассмотрят на внеочередной сессии
В Бурятии подобрали замену Ивану Альхееву
В Бурятии подобрали замену Ивану Альхееву
Власть, 19.01.2021
Стало известно, кого планируют назначить исполняющим обязанности главы Тункинского района
У главы Джидинского района Бурятии сменился первый заместитель
У главы Джидинского района Бурятии сменился первый заместитель
Власть, 19.01.2021
Пост оставался вакантным с прошлого года
Перезагрузка правительства Бурятии - заявка на выборный цикл 2022
Перезагрузка правительства Бурятии - заявка на выборный цикл 2022
Власть, 18.01.2021
Блицкриг Алексея Цыденова, который за два рабочих дня поменял региональное правительство, в очередной раз показал нетривиальность главы Бурятии, как политика
В Чите отловят большое количество безнадзорных собак
В Чите отловят большое количество безнадзорных собак
Власть, 18.01.2021
Животных поместят в приют и стерилизуют
Глава Бурятии утвердил новый состав правительства
Глава Бурятии утвердил новый состав правительства
Власть, 18.01.2021
Стало известно, как же изменилось обновлённое Алексеем Цыденовым правительство
На ГТРК «Бурятия» сменился директор
На ГТРК «Бурятия» сменился директор
Власть, 18.01.2021
Нового директора уже официально представили коллективу
Глава Бурятии с женой посетили премьеру оперы «Травиата»
Глава Бурятии с женой посетили премьеру оперы «Травиата»
Власть, 18.01.2021
Алексей Цыденов подарил цветы исполнительнице роли Виолетты
Мэр Улан-Удэ стал четвёртым на премии «Золотой ёршик»
Мэр Улан-Удэ стал четвёртым на премии «Золотой ёршик»
Власть, 18.01.2021
Игоря Шутенкова номинировали на антипремию за автобусы с цитатами Путина
Экс-мэр Улан-Удэ: «Переехал в Москву и начал всё с чистого листа»
Экс-мэр Улан-Удэ: «Переехал в Москву и начал всё с чистого листа»
Власть, 18.01.2021
Александр Голков заявил, что завершил «этап перезагрузки»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^