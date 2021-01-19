У главы Джидинского района Бурятии сменился первый заместитель

Денис Грыдин родился в селе Петропавловка. Окончил экономический факультет Бурятской сельскохозяйственной академии. Стаж муниципальной службе 10 лет.







С 2012 года главой Джидинского района является Валерий Цыренов.



Назначен врио первого заместителя руководителя администрации Джидинского района Бурятии. Им стал Денис Грыдин, он уже приступил к своим обязанностям. Для него установлен испытательный срок три месяца, сообщили «Байкал-Daily» в администрации Джидинского района.Ранее пост первого заместителя главы занимал Эрдэм Сагалеев. Он трудился в этой должности около четырёх лет. Сагалеев уволился 19 октября 2020 года.Ранее Денис Грыдин занимал пост начальника отдела ЖКХ, архитектуры, транспорта и строительств в районной администрации.