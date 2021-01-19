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У главы Джидинского района Бурятии сменился первый заместитель

У главы Джидинского района Бурятии сменился первый заместитель
Власть,  Фото:pixabay.com
Пост оставался вакантным с прошлого года

Назначен врио первого заместителя руководителя администрации Джидинского района Бурятии. Им стал Денис Грыдин, он уже приступил к своим обязанностям. Для него установлен испытательный срок три месяца, сообщили «Байкал-Daily» в администрации Джидинского района.

Ранее пост первого заместителя главы занимал Эрдэм Сагалеев. Он трудился в этой должности около четырёх лет. Сагалеев уволился 19 октября 2020 года.

Ранее Денис Грыдин занимал пост начальника отдела ЖКХ, архитектуры, транспорта и строительств в районной администрации.

Денис Грыдин родился в селе Петропавловка. Окончил экономический факультет Бурятской сельскохозяйственной академии. Стаж муниципальной службе 10 лет.

С 2012 года главой Джидинского района является Валерий Цыренов.


Джидинский район назначение
 
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