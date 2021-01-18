Блицкриг Алексея Цыденова, который за два рабочих дня поменял региональное правительство, в очередной раз показал нетривиальность главы Бурятии, как политика
За несколько суток Алексей Цыденов объяснил всем, кто в доме настоящий хозяин, причём не методом убеждений, но мероприятий. Состав отставленного правительства набирался в далёком уже 2017 году, с учётом советов рекомендаций и прочих инструментов свойственных регионам, в которые приходят незнакомые главы.
Нынешний Алексей Цыденов, знакомый досконально с Бурятией поставил во главу угла эффективность работы министров, а не коалиционные условности. Это полностью его правительство, он выбирал министров и даже близко не подпустил разных советчиков к процессу выбора кандидатур. Именно об этом говорит отсутствие внятного инсайдерского потока с площади Советов.
Кроме того, как это часто бывает, правительство начало притормаживать, а некоторые его члены подвисать и проваливаться. Это также обычный процесс работы в команде. Правительство на середине срока надо было проредить, к оставшимся взбодренным добавить новый лица. Что и было сделано.
Алексей Цыденов нашёл нужное время для столь громкого дела, что опять же говорит о его политической зрелости. Справившись ростом ковидной пандемии в регионе, и сразу после Нового года, когда министры еще не обременили себя кучей повседневных проектов. Более удобного времени для кардинальных кадровых изменений придумать было невозможно.
Кроме того, сменив правительство до 2022 года, причем на перспективу Алексей Цыденов дал четко понять - расставаться с Бурятией он не намерен. Глава Бурятии входит в циклы 2021-22 - выборов в Госдуму и главы региона с обновлённой усилившейся командой, поддержкой федерального центра и хорошими рейтингами у населения республики. Такому раскладу могут позавидовать большинство его коллег из других регионов страны.
Перезагрузка правительства Бурятии - заявка на выборный цикл 2022
Власть, Фото:
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