Представитель администрации признал требования
Прокурор Закаменского района обратился в суд с иском к администрации района об обязании принять меры по исполнению законодательства в сфере обращения с отходами.
Старший помощник прокурора района просила установить срок для устранения нарушений до июня 2021 года. Представитель ответчика признал эти требования.
Решением суда на администрацию района возложена обязанность в срок до июня 2021 года подтвердить отнесение отходов (ртутьсодержащих ламп, утративших потребительские свойства), образующихся в результате хозяйственной деятельности учреждения, к конкретному классу опасности и составить на них паспорта в установленном порядке. А также власти района обязали заключить договор со специализированной организацией на обезвреживание и утилизацию отработанных ламп, имеющих лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов III опасности, обеспечить прохождение лицами, ответственными за обращение с опасными отходами, соответствующей профессиональной подготовки.
Решение суда в законную силу не вступило.
Администрацию района Бурятии обязали заняться ртутьсодержащими лампочками
Власть, Фото:
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