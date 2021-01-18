Администрацию района Бурятии обязали заняться ртутьсодержащими лампочками

Представитель администрации признал требования



Прокурор Закаменского района обратился в суд с иском к администрации района об обязании принять меры по исполнению законодательства в сфере обращения с отходами.



Старший помощник прокурора района просила установить срок для устранения нарушений до июня 2021 года. Представитель ответчика признал эти требования.



Решением суда на администрацию района возложена обязанность в срок до июня 2021 года подтвердить отнесение отходов (ртутьсодержащих ламп, утративших потребительские свойства), образующихся в результате хозяйственной деятельности учреждения, к конкретному классу опасности и составить на них паспорта в установленном порядке. А также власти района обязали заключить договор со специализированной организацией на обезвреживание и утилизацию отработанных ламп, имеющих лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I­II опасности, обеспечить прохождение лицами, ответственными за обращение с опасными отходами, соответствующей профессиональной подготовки.



Решение суда в законную силу не вступило.

