В Чите отловят большое количество безнадзорных собак

Животных поместят в приют и стерилизуют



В декабре 2020 и в январе текущего года в администрацию краевого центра Забайкалья поступило около 250 жалоб от горожан, возмущённых ростом численности собак на улицах. Об этом рассказал мэра Читы Александр Сапожников на совещании, посвящённом проблеме безнадзорных животных. В нём приняли участие представители администрации города, министерства сельского хозяйства Забайкальского края, государственной ветеринарной службы региона, УФСИН и полиции.



Участники совещания обсудили текущую ситуацию и скоординировали совместные действия в связи с получением Читинской городской станцией по борьбе с болезнями животных средств на проведение торгов и заключение договора с подрядной организацией на отлов большого количества безнадзорных собак. Животных поместят в приют, где будут содержать и кормить, а затем стерилизуют для снижения их численности в городе. Что касается существующего приюта для собак на территории ИК-3, то он будет расширен.



Также в ходе совещания был озвучен ряд интересных предложений. В частности, руководитель государственной ветеринарной службы Забайкальского края Андрей Лим предложил вести учёт собак наряду с другими животными.



Как сообщает пресс-служба администрации Читы, о местах обитания бродячих собак можно сообщать по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы: 35-50-06, 35-50-07 (круглосуточно) и по телефону Читинской городской станции по борьбе с болезнями животных: 35-59-71.

