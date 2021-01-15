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В Иркутской области создадут единый информресурс о земле и недвижимости

В Иркутской области создадут единый информресурс о земле и недвижимости
Власть,  Фото:pixabay.com
Эксперимент проведут в 3 районах региона

Иркутская область вошла в число пилотных регионов по созданию единого информационного ресурса о земле и недвижимости. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ. Участниками эксперимента станут Иркутский, Ольхонский и Слюдянский районы.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, цель эксперимента – сбор и сопоставление данных об объектах, которые содержатся в различных государственных информресурсах. Это позволит вовлечь в оборот неиспользуемые объекты, повысить достоверность сведений об имуществе, а также исключит дублирование данных.

- Единый информационный ресурс объединит информацию о землях сельскохозяйственного назначения, лесных участках, заказниках, памятниках природы, градостроительной документации органов местного самоуправления и другое. Таким образом, жители получат наиболее полную информацию и об объекте недвижимости и о земельном участке, выбираемом под строительство, – пояснила министр имущественных отношений Марина Быргазова.

Базовыми данными для создания единого ресурса станут сведения из ЕГРН, единой электронной картографической основы, федерального фонда пространственных данных, фонда данных государственной кадастровой оценки, федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса и государственного адресного реестра.

Эксперимент рассчитан на 2021 год. В нём также участвуют Республика Татарстан, Краснодарский край и Пермский край.
Иркутская область информационные технологии недвижимость земельные участки
 
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