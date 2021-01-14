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Глава Бурятии отчитался перед Путиным

Глава Бурятии отчитался перед Путиным
Власть,  Фото:сайт правительства Бурятии
Совещание состоялось по теме дорожного строительства

Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил на совещании президента с членами правительства России. Совещание прошло в режиме видеоконференции, в среду, 13 января. Основной его темой стало обсуждение результатов дорожного строительства в прошлом году и планы на 2021-2023 годы.

С докладами на эти темы выступили вице-премьер Марат Хуснуллин и Алексей Цыденов, который возглавляет в Госсовете комиссию по направлению «Транспорт».

На совещании было отмечено, что в 2020-м, несмотря на пандемию, темпы дорожного строительства в стране не замедлились. Где шли и где прямо сейчас идут работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», любой желающий может посмотреть на специальной интерактивной карте. Путин призвал больше внимания уделять развитию инфраструктуры. Министр финансов России Антон Силуанов просит строить больше платных окупаемых дорог с привлечением инвесторов. «Мы всё время все дороги строим за счёт бюджета. Ну, это же никаких ресурсов не хватит! Поэтому должны работать частные деньги, должна работать система получения внебюджетных источников и расчётов за привлечённые средства, и это абсолютно нормальная модель», - высказался он.

Глава Бурятии в своём докладе отметил, что в прошлом году все дорожные работы имели особенный характер.

- Помимо обеспечения качества транспортной доступности для населения и экономики, они носили стабилизирующий характер и были в полном объёме профинансированы, вы ещё и 100 миллиардов добавили, и это, по сути, было и сохранение рабочих мест, и поддержка экономики регионов, и минимизация последствий коронавируса. Поэтому это дополнительные эффекты, которые, безусловно, были, - сказал Алексей Цыденов.

Результаты по безопасности дорожного движения он оценил как «хорошие». Были достигнуты рекордно низкие показатели смертности на дорогах за всю современную историю. «При этом на региональных дорогах 1,5 процента всего снижение, на муниципальных – 7,5, а на федеральных – 11 процентов снижение. Федеральные дороги привели в нормативное состояние – и сразу результат. Поэтому как раз приведение в нормативное состояние дорог влияет непосредственно на вопросы безопасности», - отметил глава Бурятии.

Он добавил, что будет формироваться программа по строительству мостов и путепроводов совместно с участием регионов, и она будет прозрачной.

- Сейчас программа видится до 2024 года – это порядка 1900 мостов, 120 путепроводов. В общем, мы понимаем, куда движемся и как будем действовать, - сообщил Алексей Цыденов.

В конце доклада он попросил вынести на рассмотрение Госсовета долгосрочную стратегию развития транспорта в целом – автомобильных дорог, развитию железных дорог, портовой инфраструктуры, новых подходов по авиации и авиастроению и пр.

Как сообщал «Байкал-Daily», также глава Бурятии прокомментировал ситуацию с ремонтом дорог в прямом эфире телеканала «Россия-24» из автомобиля по дороге в аэропорт.




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