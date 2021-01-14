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Бурятия оказалась на дне рейтинга эффективности управления

Бурятия оказалась на дне рейтинга эффективности управления
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Рейтинг исследователи составили по итогам 2020 года

Бурятия на предпоследнем месте рейтинга эффективности управления в регионах России по итогам 2020 года. Исследование представило Агентство политических и экономических коммуникаций.

Бурятия заняла в рейтинге 84 место среди 85 субъектов России.

Рейтинг делится на три блока, по каждому из которых проводится своя оценка: политико-управленческий, социальный и финансово-экономический. Каждый из этих блоков делится на несколько направлений, каждое из которых также оценивается отдельно. Итоговый рейтинг представляет собой обобщение рейтингов по политико-управленческому, социальному и финансово-экономическому блокам (среднее арифметическое трёх соответствующих показателей).

Лидеры и аутсайдеры

По итогам 2020 года с учётом замен ряда губернаторов в группе регионов-лидеров произошли некоторые изменения. Лидером осталась Тюменская область, у которой к тому же отмечается повышение среднего итогового балла. В первую тройку наряду с Тюменской областью в этот раз вошли Тульская область и Ямало-Ненецкий АО.

По итогам 2020 года на позицию самого худшего региона вернулась Хакасия, занимавшая это место в 2018 году.

- В целом в нижней топ-6 (регионы, занимающие места с 80 по 85) изменений очень мало: в этой группе остались самые проблемные республики: помимо Хакасии это Бурятия, Ингушетия, Северная Осетия и Карелия. К ним присоединилась Калмыкия, но ее позиции и прежде были лишь немногим лучше. Архангельская область выбралась из группы откровенно проблемных, но пока не смогла подняться выше 78-го места, - говорится в сообщении авторов исследования.

Из проблемной группы «70-79» удалось уйти, улучшив свои позиции, только двум регионам: Кабардино-Балкарии и Ульяновской области.
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