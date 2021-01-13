В Забайкальске бывший замглавы района обвиняется в ущербе на 196 млн

Под суд пойдёт бывший первый замглавы района Читинского района



В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Читинского района. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, а также в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю,



По версии следствия, в 2016 году обвиняемый, исполняя обязанности главы администрации Читинского района, намеренно ввёл режим чрезвычайной ситуации. Благодаря этому без проведения конкурса был заключен муниципальный контракт на приобретение в селе Сохондо объекта незавершённого строительства под будущую школу.



При этом не было проведено необходимое обследование объекта для установления целесообразности его реконструкции, а также безопасности. Из бюджета было перечислено 12 млн рублей на приобретение здания.



По версии следствия, в 2018 году обвиняемый отдал распоряжение о заключении муниципального контракта по реконструкции объекта под общеобразовательную школу. В рамках контракта юридическому лицу было перечислено около 184 млн рублей.



- При этом обвиняемому было известно об имеющихся существенных недостатках, допущенных при строительстве здания, в том числе, о некачественном применении бетона в фундаменте и несущих конструкциях здания, - отмечают в следственном управлении.



Ущерб бюджету был оценён на сумму около 196 млн рублей.



Помимо того, по версии следствия, в 2018 году обвиняемый, превышая должностные полномочия, незаконно выдал разрешение на добычу полезных ископаемых. В итоге подрядная организация добыла около 6 тысяч кубометров кварцевой породы, причинив ущерб на сумму около 2 млн рублей.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.







