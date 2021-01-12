Главой ведомства стал бывший руководитель обрнадзора региона
Максим Парфенов вступает в должность министра образования Иркутской области с 12 января. Прежний руководитель ведомства Елена Апанович займёт место заместителя министра образования и будет курировать вопросы взаимодействия с вузами региона.
Максим Парфенов родился в городе Иркутске в 1977 году. В 1999 году получил высшее образование в Иркутском государственном педагогическом университете по специальности «История». После университета обучался в аспирантуре.
В 2001 году начал трудовую деятельность методистом в Иркутском институте повышения квалификации работников образования. С июля 2002 года работал на различных должностях в главном управлении общего и профессионального образования администрации Иркутской области и департамента образования Иркутской области. С 2013 по 2019 годы – заместитель министра образования Иркутской области. С декабря 2019 года по январь 2021 года – руководитель службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.
В Иркутской области сменился министр образования
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