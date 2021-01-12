Главу Бурятии стал пятым в Instagram-рейтинге

Издание «Федерал Пресс» опубликовало топ-5 самых популярных Instagram губернаторов на Дальнем Востоке. Вошёл в этот список и глава Бурятии Алексей Цыденов, занявший как раз пятое место. Цыденова исследователи «Федерал Пресс» назвали самым немногословным из топ-5.У главы Бурятии 76,1 тысячи подписчиков. На своей странице Алексей Цыденов рассказывает на своей странице о достижениях земляков, публикует отчёты о работе правительства. Кроме того, недавно он опубликовал видео о том, как правильно носить медицинскую маску, чтобы не подхватить коронавирус.- В целом у Цыденова не очень много постов – с сентября он опубликовал всего восемь. Однако одна из публикаций запомнится жителям республики надолго. На ней глава Бурятии катается на верблюде. Освоить новый вид транспорта ему довелось на юбилее Республики Калмыкия. Вместе с главой Калмыкии Бату Хасиковым он отправился на прогулку по степи, - отмечает «Федерал Пресс».Лидером среди губернаторов ДФО оказался глава Якутии Айсен Николаев, у него 160 тысяч подписчиков. На втором месте оказался глава Приморского края Олег Кожемяко, у которого пока 113 тысяч подписчиков. Губернатор Амурской области Василий Орлов – тоже довольно популярный блогер с аудиторией в 100 тысяч подписчиков. У врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева всего 81,2 тысячи подписчиков, но вот постов в разы больше, чем у коллег. Их уже насчитывается более трёх тысяч.Также в списке есть глава Забайкалья Александр Осипов, но он не ведёт свою страницу.