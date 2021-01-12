Алексей Цыденов поручил детскому омбудсмену Бурятии разобраться в трагическом случае
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил уполномоченному по правам ребёнка в республике Наталье Ганькой детально разобраться в трагическом случае с участием подростка в Баргузинском районе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев в Facebook.
- По поручению главы Бурятии Наталья Ганькина должна совместно с правоохранительными органами рассмотреть риски, которым подвергалась мать и младенец, сам подросток. И объективно подойти к оценке действий подростка, защищавшего мать, с учётом всех обстоятельств, - сообщил он в социальной сети.
Как сообщал «Байкал-Daily», 14-летний школьник из посёлка Юбилйный Баргузинского района подозревается в убийстве 58-летнего сожителя матери. Трагедия произошла 8 января.
По данным следствия, пьяный мужчина напал на сожительницу, ушедшую кормить грудного ребёнка в соседнюю комнату. Мужчина избил женщину, требуя вернуть ему спрятанный алкоголь.
14-летний подросток, желая защитить мать, схватил на кухне нож, подбежал к отчиму со спины и ударил. Мужчина скончался на месте. Подросток позвал соседа, который вызвал скорую медицинскую помощь и полицию.
Глава Бурятии дал поручения после трагедии с подростком-убийцей
Власть, Фото:
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