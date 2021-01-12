 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 января

11 января

Популярное

Глава Бурятии дал поручения после трагедии с подростком-убийцей

Глава Бурятии дал поручения после трагедии с подростком-убийцей
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов поручил детскому омбудсмену Бурятии разобраться в трагическом случае

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил уполномоченному по правам ребёнка в республике Наталье Ганькой детально разобраться в трагическом случае с участием подростка в Баргузинском районе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев в Facebook.

- По поручению главы Бурятии Наталья Ганькина должна совместно с правоохранительными органами рассмотреть риски, которым подвергалась мать и младенец, сам подросток. И объективно подойти к оценке действий подростка, защищавшего мать, с учётом всех обстоятельств, - сообщил он в социальной сети.

Как сообщал «Байкал-Daily», 14-летний школьник из посёлка Юбилйный Баргузинского района подозревается в убийстве 58-летнего сожителя матери. Трагедия произошла 8 января.

По данным следствия, пьяный мужчина напал на сожительницу, ушедшую кормить грудного ребёнка в соседнюю комнату. Мужчина избил женщину, требуя вернуть ему спрятанный алкоголь.

14-летний подросток, желая защитить мать, схватил на кухне нож, подбежал к отчиму со спины и ударил. Мужчина скончался на месте. Подросток позвал соседа, который вызвал скорую медицинскую помощь и полицию.
глава Бурятии Алексей Цыденов убийство уполномоченный по правам ребенка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Бурятии дал поручения после трагедии с подростком-убийцей
Глава Бурятии дал поручения после трагедии с подростком-убийцей
Власть, 12.01.2021
Алексей Цыденов поручил детскому омбудсмену Бурятии разобраться в трагическом случае
Александр Калягин опубликовал открытое письмо главе Бурятии
Александр Калягин опубликовал открытое письмо главе Бурятии
Власть, 12.01.2021
Народного артиста России беспокоят планы по переводу профессиональных театров республики в централизованную бухгалтерию
Жириновский «не забывает» про «Заповедное Подлеморье»
Жириновский «не забывает» про «Заповедное Подлеморье»
Власть, 11.01.2021
Глава ЛДПР отправил поздравительное письмо в Бурятию
Бессменный председатель Избиркома Бурятии увольняется
Бессменный председатель Избиркома Бурятии увольняется
Власть, 11.01.2021
Его заявление комиссия рассмотрит сегодня
Скончался бывший первый замминистра сельского хозяйства Бурятии
Скончался бывший первый замминистра сельского хозяйства Бурятии
Власть, 11.01.2021
Алексея Разуваева не стало на 72-м году жизни
Назначен новый вице-премьер по развитию Забайкалья
Назначен новый вице-премьер по развитию Забайкалья
Власть, 11.01.2021
Высокий пост занял уроженец Архангельской области
Глава Бурятии с супругой посетили храм в канун Рождества
Глава Бурятии с супругой посетили храм в канун Рождества
Власть, 07.01.2021
Алексей Цыденов поздравил жителей с одним из главных православных праздников
Губернатор Забайкалья заболел коронавирусом
Губернатор Забайкалья заболел коронавирусом
Власть, 04.01.2021
Александр Осипов почувствовал недомогание на новогодних праздниках
Глава Бурятии не наловил, а покормил рыбу на Байкале
Глава Бурятии не наловил, а покормил рыбу на Байкале
Власть, 04.01.2021
«Зато я профессионально позировал», - написал Алексей Цыденов
Глава Бурятии поделился фотографией «новогоднего чуда»
Глава Бурятии поделился фотографией «новогоднего чуда»
Власть, 02.01.2021
Алексей Цыденов не смог пройти мимо удивительного снимка
Главу Бурятии разглядели в очереди на Центральном рынке
Главу Бурятии разглядели в очереди на Центральном рынке
Власть, 02.01.2021
Улан-удэнцы рассказывают, что частенько видят Алексея Цыденова на рынке
Алексей Цыденов поздравил Бурятию с Новым годом
Алексей Цыденов поздравил Бурятию с Новым годом
Власть, 01.01.2021
Главы республики назвал ушедший год непростым
Алексей Цыденов открыл главную ёлку Бурятии
Алексей Цыденов открыл главную ёлку Бурятии
Власть, 31.12.2020
Церемония открытия состоялась на площади Советов в Улан-Удэ
Дело Баира Жамбалова ушло в суд
Дело Баира Жамбалова ушло в суд
Власть, 30.12.2020
Спустя почти год после гибели 17-летней студентки уголовное дело направлено в суд
Глава Бурятии исполнил желания детей
Глава Бурятии исполнил желания детей
Власть, 30.12.2020
Алексей Цыденов подарил детям различные подарки – от техники до телескопа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^