Председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель московского театра «Et Сetera», народный артист РФ Александр Калягин опубликовал открытое письмо главе Бурятии Алексею Цыденову.
Известный артист просит разобраться Алексея Цыденова разобраться в ситуации с переводом профессиональных театров Бурятии в централизованную бухгалтерию. Калягин, в частности, заявил, что эта идея «дискредитирована на многих других примерах».
- Мне странно, что она вновь стала предметом для обсуждения. Печальные последствия оптимизации в медицине мы все почувствовали в условиях пандемии, о чем, не скрывая, говорил президент Путин на Совете по культуре, и о чем говорят на самых разных уровнях власти. Про губительность оптимизации для театров, как мне казалось, уже тоже все поняли. Но, тем не менее, я узнаю, что в сентябре 2021 года планируется перевести профессиональные театры Республики Бурятия в централизованную бухгалтерию, - говорится в письме.
В письме известный артист задаётся вопросами, почему это делается, и что это даст.
- Я убежден, только одно - развал самостоятельного театрального управления и абсолютную бюрократизацию деятельности театров. Кому это выгодно? Никому. Нет ни одного аргумента в пользу подобного уничтожения собственной бухгалтерии театра, которая работает оперативно, точно в соответствии с творческими задачами, стоящими перед каждым театральным коллективом. Переход в ЦБ серьезно осложнит, затормозит работу театров, я бы сказал, в некоторых случаях, даже сделает её просто невозможной. Я не вижу и финансовой выгоды, но отчетливо понимаю, чем это угрожает жизнедеятельности театров, - продолжил Александр Калягин.
Он попросил главу республики вмешаться в эту ситуацию. «Подобного рода прецеденты уже были, но ничем хорошим не заканчивались. Лучше не допустить реализации неверных решений, чем потом давать им обратный ход. Очень надеюсь на Ваше мудрое понимание», - заключил Калягин.
Ранее министр культуры Бурятии Соелма Дагаева поясняла, что централизованные бухгалтерии государственных учреждений культуры постепенно создаются в других регионах. Она отмечала, что «это не прихоть, а политика государства». Также Дагаева выделяла «положительный эффект» от централизованной бухгалтерии.
- При этом, мы понимаем, что непросто это сделать в учреждениях, где творческие процессы требуют особого подхода к бухгалтерии. Особенно это относится к театрам с их затратами на постановки. Поэтому первыми перевели на централизованную бухгалтерию учреждения с небольшими коллективами. Например, Центр эвенкийской культуры «Арун» и музеи, библиотеки. В 2021 году переводятся в ЦБ более крупные учреждения. Наша задача – не навредить, максимально учесть пожелания директоров. Новая система должна помогать в работе, управленческие функции остаются за директорами, - говорила министр культуры Бурятии.
- При этом, мы понимаем, что непросто это сделать в учреждениях, где творческие процессы требуют особого подхода к бухгалтерии. Особенно это относится к театрам с их затратами на постановки. Поэтому первыми перевели на централизованную бухгалтерию учреждения с небольшими коллективами. Например, Центр эвенкийской культуры «Арун» и музеи, библиотеки. В 2021 году переводятся в ЦБ более крупные учреждения. Наша задача – не навредить, максимально учесть пожелания директоров. Новая система должна помогать в работе, управленческие функции остаются за директорами, - говорила министр культуры Бурятии.