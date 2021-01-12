Он попросил главу республики вмешаться в эту ситуацию. «Подобного рода прецеденты уже были, но ничем хорошим не заканчивались. Лучше не допустить реализации неверных решений, чем потом давать им обратный ход. Очень надеюсь на Ваше мудрое понимание», - заключил Калягин.











- При этом, мы понимаем, что непросто это сделать в учреждениях, где творческие процессы требуют особого подхода к бухгалтерии. Особенно это относится к театрам с их затратами на постановки. Поэтому первыми перевели на централизованную бухгалтерию учреждения с небольшими коллективами. Например, Центр эвенкийской культуры «Арун» и музеи, библиотеки. В 2021 году переводятся в ЦБ более крупные учреждения. Наша задача – не навредить, максимально учесть пожелания директоров. Новая система должна помогать в работе, управленческие функции остаются за директорами, - говорила министр культуры Бурятии.

Ранее министр культуры Бурятии Соелма Дагаева поясняла , что централизованные бухгалтерии государственных учреждений культуры постепенно создаются в других регионах. Она отмечала, что «это не прихоть, а политика государства». Также Дагаева выделяла «положительный эффект» от централизованной бухгалтерии.- При этом, мы понимаем, что непросто это сделать в учреждениях, где творческие процессы требуют особого подхода к бухгалтерии. Особенно это относится к театрам с их затратами на постановки. Поэтому первыми перевели на централизованную бухгалтерию учреждения с небольшими коллективами. Например, Центр эвенкийской культуры «Арун» и музеи, библиотеки. В 2021 году переводятся в ЦБ более крупные учреждения. Наша задача – не навредить, максимально учесть пожелания директоров. Новая система должна помогать в работе, управленческие функции остаются за директорами, - говорила министр культуры Бурятии.

Председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель московского театра «Et Сetera», народный артист РФ Александр Калягин опубликовал открытое письмо главе Бурятии Алексею Цыденову.Известный артист просит разобраться Алексея Цыденова разобраться в ситуации с переводом профессиональных театров Бурятии в централизованную бухгалтерию. Калягин, в частности, заявил, что эта идея «дискредитирована на многих других примерах».- Мне странно, что она вновь стала предметом для обсуждения. Печальные последствия оптимизации в медицине мы все почувствовали в условиях пандемии, о чем, не скрывая, говорил президент Путин на Совете по культуре, и о чем говорят на самых разных уровнях власти. Про губительность оптимизации для театров, как мне казалось, уже тоже все поняли. Но, тем не менее, я узнаю, что в сентябре 2021 года планируется перевести профессиональные театры Республики Бурятия в централизованную бухгалтерию, - говорится в письме.В письме известный артист задаётся вопросами, почему это делается, и что это даст.- Я убежден, только одно - развал самостоятельного театрального управления и абсолютную бюрократизацию деятельности театров. Кому это выгодно? Никому. Нет ни одного аргумента в пользу подобного уничтожения собственной бухгалтерии театра, которая работает оперативно, точно в соответствии с творческими задачами, стоящими перед каждым театральным коллективом. Переход в ЦБ серьезно осложнит, затормозит работу театров, я бы сказал, в некоторых случаях, даже сделает её просто невозможной. Я не вижу и финансовой выгоды, но отчетливо понимаю, чем это угрожает жизнедеятельности театров, - продолжил Александр Калягин.