Скончался бывший первый замминистра сельского хозяйства Бурятии

Власть, Фото: предоставлено минсельхозпродом РБ

Алексея Разуваева не стало на 72-м году жизни



12 декабря на 72-м году ушёл из жизни бывший первый заместитель сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Алексей Яковлевич Разуваев. Об этом сообщили в пресс-службе минсельхоза Бурятии.



Алексей Яковлевич Разуваев родился 26 марта 1949 года в селе Покровка Бичурского района. Детство было тяжёлое, мать воспитывала двоих детей одна. С раннего детства начал работать, помогал матери, пас свиней, ухаживал за телятами, работал прицепщиком.



После окончания 8 класса в 1966 году поступил в Бурятский сельскохозяйственный техникум имени Ербанова. Во время летних каникул также продолжал трудится в родном колхозе имени Калинина. После окончания обучения ему предложили работать в должности главного инженера в Джидинском районе, но он предпочел вернуться в своё родное село. Там начал работать помощником бригадира тракторной бригады.



Далее был назначен механиком отделения села Покровка. В 1973 году был назначен главным инженером колхоза им. Калинина. В 1975 году по решению обкома партии был направлен на учебу в высшую партийную школу в Новосибирск. По окончании продолжил свою трудовую деятельность в колхозе имени Калинина в должности секретаря партийной организации, а в 1982 году был избран председателем колхоза.



Работая председателем колхоза, внедрял передовые технологии, такие как реконструкция молочно-товарной фермы, строительство гаража для автомобилей колхоза. Впервые в республике успешно апробировал выращивание арбузов.



Для повышения мотивации труда колхозников внедрил технологию хозяйственного расчёта в части оплаты труда. В 1989 году избран на должность первого заместителя председателя Агропромсоюза Бурятии.



После реорганизации в министерство сельского хозяйства в 1992 году был назначен первым заместителем министра. В это время он прошёл повышение квалификации в Германии, Голландии и Китае по выращиванию и хранению овощных культур. Организовал закупки импортного сельхозоборудования для внедрения новых технологий по выращиванию овощей и картофеля.



В 1994 году был назначен директором совхоза Унэгэтэйский. После нескольких лет успешной работы вынужден был оставить пост руководителя по состоянию здоровья.



Алексей Яковлевич воспитал двоих детей. Его путь продолжают внуки Оксана, Антон, Артур.





