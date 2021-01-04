Александр Осипов почувствовал недомогание на новогодних праздниках
У губернатора Забайкальского края Александра Осипова подтверждён коронавирус, он направлен на лечение в моностационар первой городской клинической больницы Читы. Состояние руководителя региона оценивается как средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
- Александр Осипов почувствовал недомогание на новогодних праздниках, после получения положительного результата теста на ковид, ушёл на самоизоляцию. Однако по настоянию врачей в понедельник направлен в медучреждение, - отметили в пресс-службе.
Несмотря на болезнь, глава региона остаётся на связи с коллегами, в том числе и по решению важных рабочих вопросов. На время лечения губернатора исполнять его обязанности временно назначен первый заместитель председателя правительства края Андрей Кефер.
Губернатор Забайкалья заболел коронавирусом
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 04.01.2021
«Зато я профессионально позировал», - написал Алексей Цыденов
Власть, 02.01.2021
Алексей Цыденов не смог пройти мимо удивительного снимка
Власть, 02.01.2021
Улан-удэнцы рассказывают, что частенько видят Алексея Цыденова на рынке
Власть, 01.01.2021
Главы республики назвал ушедший год непростым
Власть, 31.12.2020
Церемония открытия состоялась на площади Советов в Улан-Удэ
Спустя почти год после гибели 17-летней студентки уголовное дело направлено в суд
Алексей Цыденов подарил детям различные подарки – от техники до телескопа
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев исполнил желание многодетной семьи из Улан-Удэ
Проблемы возникли с берегоукреплением на Стеклозаводе
Чимит Бальжинимаев пожелал, чтобы 2021 год оправдал стремления и ожидания
Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева в интервью рассказала об итогах 2020 года
В деле разбиралась прокуратура
Жителей Бурятии настоятельно просят встретить Новый год в узком кругу
Власть, 28.12.2020
Алексей Цыденов сделал видео, понравившееся пользователям
Власть, 28.12.2020
«Для некоторых влиятельных людей – праздник есть праздник», - отмечается в сюжете