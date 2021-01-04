Губернатор Забайкалья заболел коронавирусом

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Александр Осипов почувствовал недомогание на новогодних праздниках



У губернатора Забайкальского края Александра Осипова подтверждён коронавирус, он направлен на лечение в моностационар первой городской клинической больницы Читы. Состояние руководителя региона оценивается как средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе краевого правительства.



- Александр Осипов почувствовал недомогание на новогодних праздниках, после получения положительного результата теста на ковид, ушёл на самоизоляцию. Однако по настоянию врачей в понедельник направлен в медучреждение, - отметили в пресс-службе.



Несмотря на болезнь, глава региона остаётся на связи с коллегами, в том числе и по решению важных рабочих вопросов. На время лечения губернатора исполнять его обязанности временно назначен первый заместитель председателя правительства края Андрей Кефер.

