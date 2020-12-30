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Председатель горсовета поздравил улан-удэнцев с наступающим Новым годом

Председатель горсовета поздравил улан-удэнцев с наступающим Новым годом
Власть,  Фото:УУГСД
Чимит Бальжинимаев пожелал, чтобы 2021 год оправдал стремления и ожидания

Председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил горожан с наступающим Новым годом. В поздравлении говорится:

«Уважаемые жители и гости Улан-Удэ! Дорогие земляки! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с новым 2021 годом!

Самое время оглянуться назад, подвести итоги и наметить планы на будущее.

Этот год был наполнен большими событиями и напряжённой работой. Мы вместе боролись с пандемией коронавируса, проверяли качество дорожных работ, уточняли границы города. Также отметили исторически важные юбилейные даты – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, 145-летие Верхнеудинской думы и 25-летие Улан-Удэнского городского Совета депутатов. Хочу отметить, что это только начало.

Нашей целью в следующем году по-прежнему остаётся – развитие и процветание Улан-Удэ, благополучие его жителей. Тем более, что следующий год для столицы Бурятии юбилейный – городу Улан-Удэ исполнится 355-лет со дня основания.

Дорогие друзья, у каждого из нас свои мечты и надежды. Простые, но очень важные. Поэтому желаю всем вашим желаниям осуществиться. Чтобы ваши близкие и родные были здоровы, чтобы в доме царило согласие, а дети росли здоровыми и успешными. Любимое дело – вдохновляло и дарило силы двигаться вперёд.

Пусть Новый 2021 год оправдает все ваши стремления и ожидания. Принесёт с собой благополучие, мир и добро. Желаю здоровья, новых достижений и всего самого наилучшего!

С Новым 2021 годом! Шэнэ Жэлээр!»
ГорсоветУУ Новый год
 
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