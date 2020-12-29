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В городе в Бурятии произвольно устанавливали налоги

В городе в Бурятии произвольно устанавливали налоги
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В деле разбиралась прокуратура

Прокуратура Закаменского района Бурятии провела проверку по обращению местной жительницы по вопросам налогообложения. Женщина подняла этот вопрос на личном приёме прокурора республики.

Решением совета депутатов города Закаменск в 2015 году налоговая ставка на имущество физических лиц в отношении отдельных объектов налогообложения была снижена до 0,5%. Позднее, в 2018 году, в отношении этих же объектов налоговая ставка повышена до предельных размеров и составила 2%.

Однако власти города при принятии этого решения не провели экономическое обоснование. Размер налоговой ставки установлен произвольно, пришла к выводу прокуратура.

Главе муниципального образования прокурор внёс представление. После этого налоговая ставка снижена до 0,5%. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
налоги прокуратура
 
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