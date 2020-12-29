В городе в Бурятии произвольно устанавливали налоги

В деле разбиралась прокуратура



Прокуратура Закаменского района Бурятии провела проверку по обращению местной жительницы по вопросам налогообложения. Женщина подняла этот вопрос на личном приёме прокурора республики.



Решением совета депутатов города Закаменск в 2015 году налоговая ставка на имущество физических лиц в отношении отдельных объектов налогообложения была снижена до 0,5%. Позднее, в 2018 году, в отношении этих же объектов налоговая ставка повышена до предельных размеров и составила 2%.



Однако власти города при принятии этого решения не провели экономическое обоснование. Размер налоговой ставки установлен произвольно, пришла к выводу прокуратура.



Главе муниципального образования прокурор внёс представление. После этого налоговая ставка снижена до 0,5%. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

