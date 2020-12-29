Главный санврач Бурятии призвал жителей не расслабляться

- Впереди у нас Новый год и Рождество, продолжительные выходные. А это возможные дополнительные риски, поэтому расслабляться не стоит. Нам необходимо и дальше ограничивать свои контакты, строго соблюдать все меры профилактики. Уходящий 2020 год показал нам, что самое главное в нашей жизни. Конечно же, между развлечениями и здоровьем мы должны выбрать здоровье, - призвал Сергей Ханхареев.





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