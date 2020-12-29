Главный санврач Бурятии призвал жителей не расслабляться

Руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии, главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев обратился к жителям в преддверие новогодних праздников с призывом не расслабляться и по-прежнему соблюдать все санитарные меры безопасности.
- Впереди у нас Новый год и Рождество, продолжительные выходные. А это возможные дополнительные риски, поэтому расслабляться не стоит. Нам необходимо и дальше ограничивать свои контакты, строго соблюдать все меры профилактики. Уходящий 2020 год показал нам, что самое главное в нашей жизни. Конечно же, между развлечениями и здоровьем мы должны выбрать здоровье, - призвал Сергей Ханхареев.
Он «настоятельно попросил» в период новогодних праздников и каникул соблюдать все меры профилактики. В том числе снизить контакты с родственниками, друзьями, по возможности избегать мест массового скопления людей, больше времени проводить с семьей дома или на свежем воздухе. В общественных местах необходимо обязательно и правильно надевать маски, обрабатывать руки и соблюдать дистанцию.
- Наступающий 2021 год мы должны встретить в узком семейном кругу, не подвергать риску себя и своих близких. В новый год мы должны взять с собой самое лучшее и значимое, что накопили в уходящем – это забота о близких и окружающих, - подчеркнул Сергей Ханхареев.
Как сообщал «Байкал-Daily», за последние сутки в Бурятии выявили 190 больных коронавирусом. Ситуация с заболеваемостью улучшилась по сравнению с последними двумя месяцами, когда суточный прирост каждый день превышал 200 заражённых.