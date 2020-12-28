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На депутатов Хурала Бурятии возложили новую обязанность

На депутатов Хурала Бурятии возложили новую обязанность
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
За антикоррупционные нарушения депутаты получат предупреждения

21 декабря в Бурятии был принят закон, которым внесены изменения и дополнения в законы о реестре государственных должностей и о статусе депутата Народного Хурала. В числе разработчиков закона значится в том числе прокуратура.

Скорректирован реестр государственных должностей Бурятии: из депутатского корпуса к таким должностям отнесены только председатель Народного Хурала, заместитель председателя, председатель комитета, заместитель председателя комитета.

- На всех депутатов Народного Хурала возлагается обязанность по уведомлению о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принятию мер по предотвращению или урегулированию такого конфликта, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Устанавливается запрет на занятие предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц для депутатов, работающих в Народном Хурале на постоянной основе. Таких в парламенте 15 человек из 66-ти: это председатель, его два зама, председатели комитетов и их замы.

Вводится мера ответственности в виде предупреждения за нарушение депутатом, который трудится на непостоянной основе, антикоррупционных обязанностей, ограничений, запретов.

После принятия закон подлежит направлению главе Бурятии для подписания и обнародования.
депутаты Народного Хурала Народный Хурал
 
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