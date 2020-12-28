За антикоррупционные нарушения депутаты получат предупреждения
21 декабря в Бурятии был принят закон, которым внесены изменения и дополнения в законы о реестре государственных должностей и о статусе депутата Народного Хурала. В числе разработчиков закона значится в том числе прокуратура.
Скорректирован реестр государственных должностей Бурятии: из депутатского корпуса к таким должностям отнесены только председатель Народного Хурала, заместитель председателя, председатель комитета, заместитель председателя комитета.
- На всех депутатов Народного Хурала возлагается обязанность по уведомлению о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принятию мер по предотвращению или урегулированию такого конфликта, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Устанавливается запрет на занятие предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц для депутатов, работающих в Народном Хурале на постоянной основе. Таких в парламенте 15 человек из 66-ти: это председатель, его два зама, председатели комитетов и их замы.
Вводится мера ответственности в виде предупреждения за нарушение депутатом, который трудится на непостоянной основе, антикоррупционных обязанностей, ограничений, запретов.
После принятия закон подлежит направлению главе Бурятии для подписания и обнародования.
На депутатов Хурала Бурятии возложили новую обязанность
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 28.12.2020
За антикоррупционные нарушения депутаты получат предупреждения
Власть, 27.12.2020
Панихида пройдёт в ФСК
Иннокентий Егоров скончался на 71-м году жизни
Бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова рассказала об основных претензиях работников ТЭЦ
Власти Улан-Удэ бросили силы на недопущение распространения бешенства
В дело вмешалась прокуратура
Минстрой Бурятии не намерен расставаться с Сергеем Рыбальченко
Зампред правительства Бурятии посетил ТЭЦ, где голодает часть работников
Власть, 25.12.2020
Поручения Дениса Мантурова по промышленности Бурятии отданы департаментам федерального министерства
Следователи продолжают расследование дела по «нулевым» рейсам
Власти республики будут выходить с законодательной инициативой по изменению норм отлова бродячих собак
Правительство скоро объявит конкурс на новую высокопоставленную должность
Отсутствие скульптуры вскрыла прокуратура
В минздраве Бурятии прокомментировали ситуацию с нападением собак на девушку
Власть, 23.12.2020
Жигмэд Энхжаргал вручил экзекватуру главе региона