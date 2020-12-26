В Бурятии земли сдавали в аренду по заниженной цене

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



В Тарбагатайском районе Бурятии прокуратура выявила нарушение земельного закона.



Установлено, что администрации сельских поселений «Большекуналейское», «Нижнежиримское», «Саянтуйское» с главами крестьянско-фермерских хозяйств заключили договоры аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности. В нарушение закона при предоставлении земельных участков, муниципалитеты не истребовали документы о фактическом использовании указанных участков главами КФХ до оформления их в муниципальную собственность.



Также органами местного самоуправления допускалось занижение размера арендной платы на земельные участки.



Главам сельских поселений внесены представления, которые удовлетворены, нарушения устранены. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.





