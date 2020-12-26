В дело вмешалась прокуратура
В Тарбагатайском районе Бурятии прокуратура выявила нарушение земельного закона.
Установлено, что администрации сельских поселений «Большекуналейское», «Нижнежиримское», «Саянтуйское» с главами крестьянско-фермерских хозяйств заключили договоры аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности. В нарушение закона при предоставлении земельных участков, муниципалитеты не истребовали документы о фактическом использовании указанных участков главами КФХ до оформления их в муниципальную собственность.
Также органами местного самоуправления допускалось занижение размера арендной платы на земельные участки.
Главам сельских поселений внесены представления, которые удовлетворены, нарушения устранены. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии земли сдавали в аренду по заниженной цене
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