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В Бурятии земли сдавали в аренду по заниженной цене

В Бурятии земли сдавали в аренду по заниженной цене
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

В Тарбагатайском районе Бурятии прокуратура выявила нарушение земельного закона.

Установлено, что администрации сельских поселений «Большекуналейское», «Нижнежиримское», «Саянтуйское» с главами крестьянско-фермерских хозяйств заключили договоры аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности. В нарушение закона при предоставлении земельных участков, муниципалитеты не истребовали документы о фактическом использовании указанных участков главами КФХ до оформления их в муниципальную собственность.

Также органами местного самоуправления допускалось занижение размера арендной платы на земельные участки.

Главам сельских поселений внесены представления, которые удовлетворены, нарушения устранены. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.


прокуратура земельные участки
 
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