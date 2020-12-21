Чиновников Бурятии предложили пересадить в эконом-класс

Вопрос в правительстве Бурятии обещали рассмотреть
Обсуждение бюджета Бурятии на 2021 год на сегодняшней сессии Народного Хурала получилось бурным. Параметры бюджета таковы: доходы республиканского бюджета на 21 год планируются в сумме 80,8 млрд рублей, расходы – 85,3 млрд рублей, дефицит в размере 4,5 млрд рублей.
При обсуждении бюджета депутаты предлагали продать квартиры специализированного жилищного фонда, в которых временно проживают чиновники правительства Бурятии. Также поднимался вопрос о том, чтобы зампреды правительства и министры летали в командировки эконом-классом, а не бизнес-классом.
- Мы обязательно этот вопрос рассмотрим, но предварительно хочу сразу сказать, что по главе Бурятии этот вопрос стоять не будет. Я лично как руководитель администрации буду против. Алексей Самбуевич у нас в течение года несколько раз облетел вокруг земного шара, если считать эти перелёты. Он вылетает и возвращается, причём возвращается – не отдыхает, сразу идёт на работу, - сказал зампред правительства Баир Цыренов.
Депутаты заверили его, что вопрос о главе Бурятии в этом случае и не ставили. Отправить в эконом-класс они предлагают других чиновников правительства. На это Баир Цыренов ответил, что в протоколе, который к нему поступил, нет уточнений, и есть просто предложение о сокращении расходов.
В итоге бюджет был принят во втором чтении.
Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее пояснял, почему много времени проводит в разъездах.
- Большая часть вопросов решается в Москве. Это встречи как в федеральных министерствах, с правительством РФ, так и с инвесторами. У нас все крупные инвесторы - в основном в Москве. Даже наш завод (УУАЗ – ред.) «Вертолёты России» - холдинг сам в Москве и министерство промышленности в Москве. В принципе, у нас так выстроена вся структура и госуправления, и бизнеса в России, что больше вопросов решается в Москве. Поэтому волей-неволей приходится туда летать. Я уже привык спать в самолётах. То есть, это нормальное состояние, - говорил Алексей Цыденов в одном из интервью.
Чтобы успеть на совещания и встречи, Алексей Цыденов не раз пользовался авиакомпанией «Победа», то есть летал эконом-классом. Так, в феврале 2020 года пользователи Facebook активно обсуждали селфи Цыденова из салона «Победы». Тогда Алексей Цыденов поделился тем, что на совещании у полпреда президента Юрия Трутнева удалось добиться внушительного дополнительного финансирования в 1,6 млрд рублей. Сразу же по прилёту из Москвы глава отправился на открытое совещание правительства, попросив прощения за уставший вид. В марте 2020-го Алексея Цыденова вновь запечатлели в салоне «Победы», когда он укладывал свою сумку в багажный отсек.
Чиновников Бурятии предложили пересадить в эконом-класс
Власть, Фото:
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