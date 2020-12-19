Мордовской дал «задание» начальникам отделов агентства лесного хозяйства

Власть, Фото: предоставлено агентством лесного хозяйства

В агентстве лесного хозяйства более 40 открытых вакансий



На сегодняшний день в республиканском агентстве лесного хозяйства 42 вакансии. 35 из них по должностям по федеральному государственному надзору в лесах, сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства.



В этом году было проведено два конкурса на формирование кадрового резерва, по результатам, которых в кадровый резерв включено 27 специалистов.



Кадровой политике лесного хозяйства было посвящено специальное совещание под председательством зампреда правительства Бурятии по вопросам безопасности Петра Мордовского.



- Нужно поддерживать молодых специалистов, и это не только работа отдела кадров, но и каждого начальника. Каждый начальник отдела должен побеседовать с кандидатом – и мы будем знать, что он не готов. Все должны коллегиально принимать решение, - поручил Пётр Мордовской.



Общая численность работников лесного хозяйства в Бурятии составляет более двух тысяч человек.







