 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 декабря

18 декабря

Популярное

Мордовской дал «задание» начальникам отделов агентства лесного хозяйства

Мордовской дал «задание» начальникам отделов агентства лесного хозяйства
Власть,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
В агентстве лесного хозяйства более 40 открытых вакансий

На сегодняшний день в республиканском агентстве лесного хозяйства 42 вакансии. 35 из них по должностям по федеральному государственному надзору в лесах, сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства.

В этом году было проведено два конкурса на формирование кадрового резерва, по результатам, которых в кадровый резерв включено 27 специалистов.

Кадровой политике лесного хозяйства было посвящено специальное совещание под председательством зампреда правительства Бурятии по вопросам безопасности Петра Мордовского.

- Нужно поддерживать молодых специалистов, и это не только работа отдела кадров, но и каждого начальника. Каждый начальник отдела должен побеседовать с кандидатом – и мы будем знать, что он не готов. Все должны коллегиально принимать решение, - поручил Пётр Мордовской.

Общая численность работников лесного хозяйства в Бурятии составляет более двух тысяч человек.



агентство лесного хозяйства
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Владимир Путин исключил ввод локдауна в России
Владимир Путин исключил ввод локдауна в России
Власть, 18.12.2020
«Локдаун в России на фоне пандемии не планируется», — сказал глава государства
Путин: «Закрытие границ открывает возможность для развития внутреннего туризма»
Путин: «Закрытие границ открывает возможность для развития внутреннего туризма»
Власть, 18.12.2020
В Бурятии после успеха летней чартерной программы ввели зимнюю
В Бурятии рассказали о девочке, которой сделает подарок Алексей Цыденов
В Бурятии рассказали о девочке, которой сделает подарок Алексей Цыденов
Власть, 18.12.2020
Глава Бурятии сделает новогодний подарок девочке из Тунки
В Бурятии побывал замминистра обороны России
В Бурятии побывал замминистра обороны России
Власть, 18.12.2020
Заместители министра обороны России зачастили в Бурятию
Зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской дал новогоднее интервью
Зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской дал новогоднее интервью
Власть, 17.12.2020
Пётр Мордовской рассказал о личной жизни в новогодние праздники
Глава Забайкалья вошёл в топ-10 «Губернаторов новой волны»
Глава Забайкалья вошёл в топ-10 «Губернаторов новой волны»
Власть, 16.12.2020
63% опрошенных считают, что Александр Осипов «работает хорошо»
Глава Бурятии разрешил «зрелища»
Глава Бурятии разрешил «зрелища»
Власть, 16.12.2020
В указ главы Бурятии по борьбе с коронавирусом внесены изменения
Глава Джидинского района Бурятии получил результат теста на ковид
Глава Джидинского района Бурятии получил результат теста на ковид
Власть, 16.12.2020
Глава Джидинского района находился на самоизоляции
В России усилят уголовную ответственность за пропаганду наркотиков
В России усилят уголовную ответственность за пропаганду наркотиков
Власть, 16.12.2020
Законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотиков через интернет
Чиновники Бурятии стали меньше ошибаться в справках о доходах
Чиновники Бурятии стали меньше ошибаться в справках о доходах
Власть, 16.12.2020
В правительстве Бурятии подведены итоги декларационной кампании  
Мэр Улан-Удэ взял на контроль вопрос самоволок в Таёжном
Мэр Улан-Удэ взял на контроль вопрос самоволок в Таёжном
Власть, 16.12.2020
Люди пытаются узаконить дома с 2009 года  
Адвокат Жамбалова пытался освободить его из-под домашнего ареста
Адвокат Жамбалова пытался освободить его из-под домашнего ареста
Власть, 16.12.2020
Баир Жамбалов остаётся под домашним арестом до начала января
Алексей Цыденов открыл место для «бурятских Илонов Масков»
Алексей Цыденов открыл место для «бурятских Илонов Масков»
Власть, 16.12.2020
В Улан-Удэ появился Дом научной коллаборации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^