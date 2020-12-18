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Путин: «Закрытие границ открывает возможность для развития внутреннего туризма»

Путин: «Закрытие границ открывает возможность для развития внутреннего туризма»
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
В Бурятии после успеха летней чартерной программы ввели зимнюю

Накануне, 17 декабря, в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин указал на важность развития внутреннего туризма. Он сообщил, что уже создаётся отдельная структура, которая будет заниматься исключительно развитием внутреннего туризма в стране.

- Очень бы хотелось, чтобы наши граждане в Российской Федерации пользовались возможностями внутреннего туризма, поддержкой со стороны государства внутреннего туризма и приезжали бы в Петербург. Для этого границы открывать не нужно, - сказал Владимир Путин.

В качестве примера своего предложения он назвал суммы, которые россияне оставляют за границей. По мнению руководителя страны, кругленькие суммы граждане могли бы тратить внутри страны, и в итоге деньги будут потрачены на развитие регионов.

- У нас за границу летает 32 миллиона человек, давайте этот поток перенаправим в Петербург. Оставляют за границей 25 миллиардов долларов в год в 2019 (году – ред.), 35 миллиардов долларов. Вот такие если потоки будут направлены на внутренние наши возможности, на развитие внутреннего туризма, это будет здорово, - добавил президент.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Бурятии была разработана дорожная карта развития туризма. Дорожная карта включает 74 приоритетные инициативы со сроком реализации в течение 2021-2026 годов. В их числе 12 туристических продуктов: «Энергия Байкала», «Путь к Байкалу», «От Байкала до Саян», «Лед Байкала», «Музыка Бурятии», «Наедине с Байкалом», «Музыка Бурятии: сельский туризм», «Искусство Бурятии», «Сплотись на Байкале», «Зарядись на Байкале», «Древние миры Байкала», «Спортивный Байкал».

Выделены туристические зоны, которые наиболее привлекательны для туристов. К ним относятся Тункинская долина и коридор Байкал-Хубсугул, Улан-Удэ, ОЭЗ «Байкальская гавань», Горячинск, Максимиха и Святой Нос, а также северный и южный Байкал, включая гору Мамай.

В Бурятии после закрытия границ в связи с пандемией коронавируса въездной туризм получил новый толчок. Этим летом была запущена первая чартерная программа из Москвы в Улан-Удэ. Всего в Бурятию прилетели 10 чартеров с более чем 1,5 тысячами туристов из столицы.

Учитывая успех летней программы, была запущена зимняя. В феврале 2021 года туристов начнут возить на зимний Байкал. В программу включена не только Москва, но и Екатеринбург. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии» еженедельно по субботам до 27 марта 2021 года. Планируется принять 16 рейсов.
Путин туризм правительство РБ
 
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