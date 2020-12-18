Сын руководителя Улан-Удэнского авиазавода возглавил Казанский вертолётный завод

Отец и сын Белых теперь руководят ведущими вертолётными предприятиями страны



Решением совета директоров Казанского вертолётного завода управляющим директором предприятия назначен Алексей Белых. Он сын управляющего директора Улан-Удэнского авиазавода Леонида Белых. Так что отец и сын теперь руководят одними из ведущих предприятий холдинга «Вертолёты России».



Прежний управляющий директор Казанского вертолётного завода Юрий Пустовгаров ушёл с поста по соглашению сторон, сегодня занимает должность советника генерального директора холдинга «Вертолёты России».



- Продолжить начинания и воплощать в жизнь задачи следующего уровня теперь предстоит новому директору – Алексею Белых, который проявил себя как опытный управленец на Улан-Удэнском авиационном заводе и Новосибирском ремонтном заводе, –цитирует пресс-служба «Вертолётов России» гендиректора холдинга Андрея Богинского.



Алексей Белых занимал разные руководящие должности в АО «Улан-Удэнский авиационный завод», в том числе был заместителем управляющего директора по развитию и бережливому производству. С 2017 по 2020 годы он возглавлял Новосибирский авиаремонтный завод (АО «НАРЗ»). В марте 2020 года Алексей Белых был назначен первым заместителем управляющего директора Казанского вертолётного завода.



- Впереди большая работа по расширению объёмов поставок казанских вертолётов. Сегодня о Ми-38 и Ансатах узнал весь мир, наша задача – нарастить экспортный потенциал винтокрылых машин производства КВЗ. В этой связи актуальным остаётся вопрос модернизации вертолёта Ансат – испытания обновлённой версии воздушного судна на летно-испытательном комплексе предприятия начнутся до конца года. Одна из важных задач – продолжить работу по модернизации вертолетов серии Ми-8/17, а также развивать кооперацию с другими предприятиями холдинга «Вертолёты России». Сегодня речь идет о производстве грузовых полов для нового вертолёта Ми-171А3 и лопастей для Ми-171А2, - сообщил Алексей Белых.





