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Дальневосточным транспортным прокурором стал бывший прокурор Иркутской области

Дальневосточным транспортным прокурором стал бывший прокурор Иркутской области
Власть,  Фото:управление Генпрокуратуры в ДФО
Александр Воронин переехал из Иркутска в Хабаровск

Александр Воронин, до недавнего времени возглавлявший прокуратуру Иркутской области, получил новый высокий пост. Указом президента России он назначен Дальневосточным транспортным прокурором.

- Заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин 17 декабря в Хабаровске представил руководителям органов исполнительной, законодательной, судебной власти, правоохранительных ведомств нового Дальневосточного транспортного прокурора государственного советника юстиции 2 класса Воронина Александра Борисовича. Он назначен на должность указом президента от 10 декабря на пятилетний срок, - говорится в сообщении управления Генпрокуратуры в ДФО.

Дмитрий Демешин отметил, что Александр Воронин является «высококвалифицированным, энергичным руководителем, обладает организаторским талантом». Он также выразил также уверенность, что под руководством нового прокурора коллектив Дальневосточной транспортной прокуратуры продолжит эффективную работу по обеспечению законности в транспортной сфере.

Справка:

Александр Воронин родился в 1972 году в Шелехове Иркутской области. Трудовую деятельность начал в 1988 году штукатуром-маляром Иркутской специальной научно-реставрационной производственной мастерской. С 1989 по 1994 годы обучался на юридическом факультете Иркутского государственного университета.

В органах прокуратуры начал работать в марте 1994 года следователем, старшим следователем прокуратуры Октябрьского района Иркутска.

С 1996 по 1998 годы – прокурор-криминалист прокуратуры Иркутска.

С 1998 по 2002 годы – следователь по особо важным делам прокуратуры Иркутска.

С 2002 по 2003 годы – следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел по Иркутску прокуратуры Иркутской области.

В 2003 году назначен заместителем прокурора Ангарска.

В декабре 2004 года назначен заместителем прокурора Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.

В августе 2006 году назначен заместителем прокурора Иркутской области.

В июне 2007 года назначен первым заместителем прокурора Иркутской области.

С декабря 2018 г. – прокурор Иркутской области.

С 10 декабря 2020 г. – Дальневосточный транспортный прокурор.

Награжден нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью Руденко, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
прокуратура
 
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