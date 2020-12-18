В Бурятии побывал замминистра обороны России

Заместители министра обороны России зачастили в Бурятию
Бурятию посетил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. О его визите стало известно из сообщения Улан-Удэнского авиазавода. Сообщается, что Криворучко совершил рабочую поездку на предприятия оборонно-промышленного комплекса.
На Улан-Удэнском авиационном заводе – уникальном предприятии, обладающем как вертолетными, так и самолётными технологиями производства, заместитель министра обороны ознакомился с организацией производства авиатехники.
Алексею Криворучко представили производственные площади и процессы изготовления вертолётов Ка-226Т, Ми-8 различных модификаций. В том числе было показано производство нового вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, опытный образец которого в данный момент проходит лётные испытания в лётно-испытательном центре Национального центра вертолётостроения имени Миля и Камова.
- Улан-Удэнский авиационный завод зарекомендовал себя как надёжный, проверенный поставщик министерства обороны России. Взятые на себя обязательства в рамках государственного оборонного заказа выполнятся с опережением установленных сроков, предприятие выпускает технику, качество которой проверено в реальных боевых условиях, - отметил Алексей Криворучко.
- Что касается вертолета Ми-8 АМТШ-ВН, мы планируем дальнейшее заключение контрактов по этой серии. В ближайшее время будем получать на вооружение, поставки начнутся в следующем году, - добавил он.
В 2021 году первые десять вертолётов Ми-8 АМТШ-ВН поступят в войска, в том числе для бригад армейской авиации, работающих в интересах ВДВ.
Вертолёт Ми-8АМТШ-ВН может выполнять широкий круг задач: от транспортно-десантных до огневого обеспечения при выполнении специальных задач. Технический облик модернизированного вертолета Ми-8АМТШ-ВН был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолётов. Он имеет повышенную боевую живучесть и защищённость, которые обеспечиваются бортовым комплексом обороны, броней из титанового сплава, прикрывающей кабину экипажа и жизненно важные агрегаты. Облегченной арамидной броней прикрыт и десант в грузовой кабине, отмечают в пресс-службе Улан-Удэнского авиазавода.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре в Бурятии побывал ещё один замминистра обороны России – генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. Он, в частности, посетил гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, оценив практические тренировки на полигоне Сосновый Бор. Также Евкуров проверил состояние приказарменной и классной учебно-материальной базы 37 отдельной мотострелковой бригады в Кяхте, а в расположении 36 армии в Улан-Удэ ознакомился с современными тренажёрными комплексами по огневой подготовке.
Справка:
Алексей Криворучко родился в 1975 году в Ставрополе. Окончил Институт управления, экономики, права и информатики (2005 г.), Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации (2010 г.).
С 1999 по 2001 г. — заместитель генерального директора, генеральный директор ОАО «Ростовский завод гражданской авиации №412».
С 2004 по 2005 г. — советник заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению в ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии».
В 2006 году — главный эксперт, консультант департамента региональных и офсетных программ в ФГУП «Рособоронэкспорт».
С 2006 по 2009 г. — заместитель генерального директора по сбыту и техническому обслуживанию, исполнительный директор по продажам, вице-президент по продажам и маркетингу, старший вице-президент по продажам и маркетингу в ОАО «АвтоВАЗ».
С 2010 по 2018 г. — генеральный директор ООО «Аэроэкспресс».
С 2014 г. по 2018 г. — генеральный директор АО «Концерн «Калашников».
Указом президента от 13 июня 2018 года назначен заместителем министра обороны Российской Федерации.
В Бурятии побывал замминистра обороны России
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