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Зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской дал новогоднее интервью

Зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской дал новогоднее интервью
Власть, 
Пётр Мордовской рассказал о личной жизни в новогодние праздники

Специалисты пресс-службы республиканского агентства ГО и ЧС побеседовали с заместителем председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петра Мордовского. Он ответил на новогодние вопросы, рассказав о своей личной жизни в праздники.

- Во сколько лет вы перестали верить в Деда Мороза? Как это произошло?

- Когда стал взрослеть. Понял, что взрослые меня обманывают (смеётся), что это не Дед Мороз дарит угощения, а родители. Хотя, признаюсь, сейчас очень хочется верить, что волшебство есть на этом свете, что Дедушка Мороз настоящий, что он приносит детям счастье в Новый год. А вот будучи школьником, я постоянно был в роли этого персонажа на детских ёлках. А когда учился в Академии в Москве, мы, нашим бурятским землячеством, к слову, на тот момент оно было самое большое, покупали сладости. И, по просьбе моих друзей, я брал костюм и поздравлял семьи, разносил подарки.

- У вас есть любимые новогодние сказки?

- Конечно же, как и у многих, наверное, это «Снежная королева». Потому что эта сказка связана с зимним холодом, но в тоже время с теплом родных и близких, которое согревает в трудную минуту. И конечно, все мы знаем, что добро всегда побеждает зло.

- Какие традиции существуют у Вас в семье при встрече Нового года?

- Как говорится, каждый год мы с друзьями ходим… Точнее, мы ездим на рыбалку с братом. Это у нас обязательный выезд 1 января. Раньше, когда я работал в МВД, времени совсем не было, хотя рыбалку я очень люблю. Мой отец всю жизнь был рыбаком и мне передалась эта любовь к такому виду отдыха. У меня есть любимое место, в местности «Губа», недалеко от Энхалука. Там мы ловим рыбу хариус. Но даже если не ловится, то это не перестает быть прекрасным отдыхом. И конечно же, моя семья всегда обменивается подарками. И я люблю дарить своим многочисленным друзьям презенты, это у меня обязательно.

- Самое любимое блюдо на новогоднем столе.

- Обожаю селёдку под шубой. Также, холодец и заливное – это обязательные блюда на моём новогоднем столе. Буузы, запечённое мясо ем с удовольствием. Сам на новогодний стол не готовлю, так как мне больше нравится готовить на костре. Плов, узбекские блюда – только на костре. Меня однажды приглашали на кулинарную программу, но я отказался, так как не готовлю на печи.

- Представим, что вы Дед Мороз. Для кого в первую очередь будут подарки?

- Если говорить о материальном, то, конечно же, своим родным и близким я дал бы все желанное. А в другом плане, я подарил бы всем людям безопасность. Чтобы каждый житель нашей республики и страны чувствовал себя комфортно. Я говорю так потому, что я как раз зампред по вопросам безопасности.

- Какой главный подарок в вашей жизни?

- Без сомнений отвечу, что это мой внук! (улыбается) На днях ему исполнилось девять месяцев, и он уже вовсю играет в рыбалку. Сразу видно, в кого пошёл! (смеется) Я хочу передать ему всё лучшее, что у меня есть.


- Что вы пожелаете жителям Бурятии в 2021 году?

- Во-первых благополучия в семьях. Тепла и уюта. Заботы со стороны родных и близких, особенно это касается старшего поколения. И я бы очень хотел, чтобы в 2021 году, все жители нашей республики и страны преодолели эту пандемию. А ещё, чтобы всегда и, несмотря ни на что, все чувствовали себя в безопасности!


правительство Бурятии Новый год
 
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