Глава Джидинского района находился на самоизоляции
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 декабря глава Джидинского района Бурятии Валерий Цыренов не смог присутствовать на республиканском оперштабе. Было озвучено, что глава района оказался контактным с больным коронавирусом и ушёл на самоизоляцию.
Сегодня группа «Джида-инфо» сообщила, что Валерий Цыренов получил результат теста на коронавирус. Экспресс-тест показал отрицательный результат, в группе опубликовали соответствующую справку.
- К очному исполнению обязанностей В.Р. Цыренов приступит с 17 декабря, - сообщает «Джида-инфо».
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии отмечается спад заболеваемости коронавирусом. На сегодня в республике зарегистрировано 22 902 случаев заражения с начала пандемии, суточный прирост составил +208 человек. Этот показатель – минимальный с 22 октября.
Глава Джидинского района Бурятии получил результат теста на ковид
Власть, Фото:
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