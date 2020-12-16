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Глава Джидинского района Бурятии получил результат теста на ковид

Глава Джидинского района Бурятии получил результат теста на ковид
Власть,  Фото:pixabay.com
Глава Джидинского района находился на самоизоляции

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 декабря глава Джидинского района Бурятии Валерий Цыренов не смог присутствовать на республиканском оперштабе. Было озвучено, что глава района оказался контактным с больным коронавирусом и ушёл на самоизоляцию.

Сегодня группа «Джида-инфо» сообщила, что Валерий Цыренов получил результат теста на коронавирус. Экспресс-тест показал отрицательный результат, в группе опубликовали соответствующую справку.

- К очному исполнению обязанностей В.Р. Цыренов приступит с 17 декабря, - сообщает «Джида-инфо».

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии отмечается спад заболеваемости коронавирусом. На сегодня в республике зарегистрировано 22 902 случаев заражения с начала пандемии, суточный прирост составил +208 человек. Этот показатель – минимальный с 22 октября.


Джидинский район главы районов коронавирус
 
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