В России усилят уголовную ответственность за пропаганду наркотиков

Законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотиков через интернет
Госдума поддержала в первом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы об ответственности за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
В соответствии с законопроектом статью 230 УК РФ предлагается дополнить новым квалифицирующим признаком — использование при совершении преступления информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.
«В действующем уголовном законодательстве отсутствует соответствующий квалифицирующий признак», — отмечается в пояснительной записке.
Одновременно законопроектом предлагается усилить и ответственность за склонение к наркопотреблению, если оно по неосторожности повлекло смерть двух и более лиц. Лишение свободы в этом случае может составить от 12 до 15 лет лишения свободы.
- Принятие закона поможет очистить интернет от сайтов и страниц в соцсетях, где продаются наркотики, и наказать длительными сроками лишения свободы организаторов и участников деструктивных групп, склоняющих подростков и молодежь к наркопотреблению, - отметил депутат Госдумы, председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
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Власть, Фото:
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