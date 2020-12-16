В правительстве Бурятии подведены итоги декларационной кампании
В среду, 16 декабря, в правительстве состоялось заседание комиссии при главе Бурятии по противодействию коррупции.
Об итогах работы по приёму сведений о доходах муниципальных служащих доложил начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений комитета специальных программ администрации главы и Бурятии Солбон Цыренов.
Он отметил, что его отдел провёл «комплекс разъяснительных мероприятий по вопросам представления сведений о доходах». Были организованы обучающие семинары и индивидуальные консультации. В органах местного самоуправления назначены сотрудники, ответственные за организацию работы. Разработан график представления сведений о доходах.
- В целом в декларационную кампанию 2020 года отмечается значительное снижение технических ошибок при заполнении справок о доходах, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Утверждён план заседаний комиссии по противодействию коррупции на 2021 год, согласованный с прокуратурой.
Чиновники Бурятии стали меньше ошибаться в справках о доходах
Власть, Фото:
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