Чиновники Бурятии стали меньше ошибаться в справках о доходах

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

В правительстве Бурятии подведены итоги декларационной кампании



В среду, 16 декабря, в правительстве состоялось заседание комиссии при главе Бурятии по противодействию коррупции.



Об итогах работы по приёму сведений о доходах муниципальных служащих доложил начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений комитета специальных программ администрации главы и Бурятии Солбон Цыренов.



Он отметил, что его отдел провёл «комплекс разъяснительных мероприятий по вопросам представления сведений о доходах». Были организованы обучающие семинары и индивидуальные консультации. В органах местного самоуправления назначены сотрудники, ответственные за организацию работы. Разработан график представления сведений о доходах.



- В целом в декларационную кампанию 2020 года отмечается значительное снижение технических ошибок при заполнении справок о доходах, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Утверждён план заседаний комиссии по противодействию коррупции на 2021 год, согласованный с прокуратурой.





