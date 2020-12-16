Глава Забайкалья вошёл в топ-10 «Губернаторов новой волны»

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

63% опрошенных считают, что Александр Осипов «работает хорошо»



Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) изучили работу глав регионов России и провели опрос среди населения, соответствует ли глава субъекта званию «Губернатора новой волны». Руководитель Забайкалья Александр Осипов получил 63% положительных голосов.



Цель исследования ЭИСИ – узнать, как жители России относятся к кадровой политике формирования губернаторского корпуса. Для исследования использовались различные качественные и количественные методы.



Прежде всего, был проведён опрос среди членов экспертного пула ЭИСИ, чтобы узнать, кого они считают губернаторами новой волны. По итогам опроса был сформирован список из 10 губернаторов, наиболее подходящих под данное определение. Среди них глава Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор города Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Калужской области Владислав Шапша.



Александра Осипова эксперты оценили как эффективного управленца. Такие главы субъектов имеют соответствующий опыт и компетенции, позволяющие руководить регионом, и обладают специальной подготовкой.



После фокус-групп были проведены количественные исследования в регионах (телефонные интервью, выборка 1000 человек). Результат опроса показал, что большинство опрашиваемых в девяти регионах считают ключевыми для губернатора новой волны свойства, которые укладываются в сформулированные характеристики. Большинство опрашиваемых подтвердили, что губернатор их региона соответствует требованиям губернатора новой волны, а также, что он «работает хорошо».



Александр Осипов, по данным опроса, оперативно реагирует на возникающие проблемы в регионе, открыт для населения, хорошо разбирается в экономике региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

