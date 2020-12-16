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Мэр Улан-Удэ взял на контроль вопрос самоволок в Таёжном

Мэр Улан-Удэ взял на контроль вопрос самоволок в Таёжном
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
Люди пытаются узаконить дома с 2009 года

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков встретился с жителями микрорайона Таёжный для решения проблемы узаконения самоволок. Более 300 домов были построены в 90-е годы, сегодня незаконных построек около 800. Узаконить дома местные жители пытаются с 2009 года, сообщили в пресс-службе администрации города.

– В 2017 году было дано распоряжение рассмотреть комплексное освоение территории. По плану мероприятий мы прошли уже три этапа. Переходили к четвертому этапу: завершали составление схемы расположения земельного участка с кадастровым инженером для утверждения. Но на этом все и остановилось, – сообщила председатель ТОС «Патриот» Лидия Игнаева.

По мнению специалистов, решить проблему узаконения домов можно несколькими способами. Комплексное освоение лишь один из них.

Игорь Шутенков дал поручение рассмотреть все пути решения комитету по управлению имуществом и землепользованию.

– Взял на контроль дело по узаконению земельных участков в микрорайоне Таёжный. На днях встретился с жителями - представителями ТОС «Патриот». Очень активные горожане. Для решения проблемы жители создали ДНТ. Сейчас рассматривается вопрос узаконения земли, прорабатываем разные варианты, – сообщил он.

Для решения данного вопроса создана рабочая комиссия с участием депутатов Улан-Удэнского горсовета, представителя уполномоченного по правам человека в Бурятии, структурных подразделений администрации города и представителей ДНТ «Таёжный», ТОС «Патриот» и ДНТ «Горный». Комиссия будет решать вопросы по оформлению участков граждан и учитывать права каждого жителя микрорайона.

ТОС «Патриот» в мкр. Таежный создан девять лет назад. За это время жители своими силами облагородили микрорайон. Сделали обелиск «Участникам Великой Отечественной войны», установили стелу, создали сквер «Миру-мир». По инициативе активистов в микрорайоне появился пост полиции и реконструировано помещение бывшего гаража городского лесничества. В нем открыли дом культуры ТОС «Патриот». Также активными жителями создана добровольная народная дружина и подростковая команда по футболу.



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