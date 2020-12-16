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Адвокат Жамбалова пытался освободить его из-под домашнего ареста

Адвокат Жамбалова пытался освободить его из-под домашнего ареста
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Баир Жамбалов остаётся под домашним арестом до начала января

Адвокат бывшего вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова, обвиняемого в смертельном наезде, пытался обжаловать постановление районного суда о продлении срока домашнего ареста до 6 января 2021 года. 16 декабря Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Жамбалова.

- Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о необходимости продления обвиняемому срока домашнего ареста. Апелляционным постановлением Верховного суда Бурятии решение Советского районного суда Улан-Удэ о продлении ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста Жамбалову оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвоката – без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП, в котором обвиняется Жамбалов, произошло в начале года в прибайкальском селе Батурино. Политик обвиняется в смертельном наезде на студентку, которая в тот момент переходила дорогу, выйдя из маршрутки.

Изначально вину в ДТП взял на себя знакомый Жамбалова – известный бизнесмен. По этому поводу на странице Жамбалова в Facebook в те дни появился пост, где говорилось, что друзья в тот день «махнулись» машинами.

Но следствие в результате кропотливой работы пришло к выводу, что за рулём в момент ДТП всё же был именно политик, а не кто-то другой. Было проведено более 10 сложных экспертиз.

6 ноября следственное управление Следственного комитета по Бурятии сообщило о завершении предварительного следствия по уголовному делу.

За время расследования Баир Жамбалов потерял высокую должность заместителя председателя Народного Хурала (сейчас он рядовой депутат), а также пост секретаря Бурятского регионального отделения «Единой России». Жамбалов пытался через суд вернуть себе место вице-спикера, но безуспешно.

Недавно глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал это скандальное дело. Глава напомнил, что пока идёт ознакомление, но суд над Жамбаловым обязательно состоится.

Жамбалов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряжённом с оставлением места его совершения, а также в оставлении в опасности, то есть в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ и ст. 125 УК РФ.


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