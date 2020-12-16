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Алексей Цыденов открыл место для «бурятских Илонов Масков»

Алексей Цыденов открыл место для «бурятских Илонов Масков»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В Улан-Удэ появился Дом научной коллаборации

Во вторник, 15 декабря, в Улан-Удэ был открыт центр развития детей «Дом научной коллаборации им. В.А. Котельникова», сформированый на базе Бурятского института инфокоммуникаций СибГУТИ. Здесь дети обучаются по программам дополнительного образования, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что такой центр даст возможность реализовать творческие планы школьников и студентов, стимул их развитию, поможет поиску своего места в жизни.

- Дом научной коллаборации – это то «зерно», которое должно прорасти. Это интерес, отсутствие страха перед чем-то новым, возможность самореализоваться, попробовать разные новые высокотехнологичные направления, которые в другом месте сложно найти. Такой дом дает возможность раскрыть свой потенциал. Мы здесь будем растить наших бурятских и российских Илонов Масков для освоения всех самых высокотехнологичных ниш экономики, науки и производства своими силами. Главное – не бояться идти вперёд, искать новое и творить, – сказал Алексей Цыденов.


Дом научной коллаборации открылся в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Бурятия по итогам конкурсного отбора министерства просвещения России в 2019 году получила субсидию на создание второго ДНК в размере 10,57 млн рублей на приобретение высокотехнологичного оборудования.

Центр будет работать круглый год. Ежегодно в Доме научной коллаборации более 400 ребят смогут бесплатно развивать навыки в области информационных технологий, уроков технологии, робототехники, физики. Обучаться смогут школьники с 5 по 11 класс, учащиеся учреждений среднего профессионального образования, а также учителя.

Для них предусмотрены краткосрочные и долгосрочные программы. Образовательная программа включает в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с профессионалами.


глава Бурятии Алексей Цыденов школьники образование
 
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