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В Бурятии назвали «фантастическим» предложение по тарифу на тепло

В Бурятии назвали «фантастическим» предложение по тарифу на тепло
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Республиканская служба по тарифам озвученную идею назвала «несерьёзной»

В республиканской службе по тарифам (РСТ) Бурятии прокомментировали предложение ряда новых членов Общественного совета при РСТ по тарифам ТГК-14. Предложения, озвученные в СМИ, в самой службе по тарифам назвали «фантастическими» и «несерьёзными».

- Некоторые представители Общественного совета при РСТ РБ предлагают снизить тариф на тепловую энергию на 40% за счёт увеличения объёма потребления тепловой энергии в Улан-Удэ более чем в 2,5 раза с 2,35 млн.Гкал до 5,7 млн. Гкал в год. Данное предложение является несерьёзным и не подтверждается никакими документами, - заявили в республиканской службе по тарифам

При установлении тарифов на тепло, по законодательству, учитывается объём потребления, принятый в соответствии со схемой теплоснабжения, в размере 2,35 млн.Гкал. В действующей схеме теплоснабжения такого объёма теплоэнергии в размере 5,7 млн. Гкал нет, поэтому оно необоснованно, отметили в РСТ.

- Такой масштабный объём теплоэнергии не в состоянии выдать действующие источники тепловой энергии в городе. Поэтому указанное предложение некоторых членов общественного совета можно рассматривать как очень отдалённую перспективу, требующую десятки миллиардов рублей, - поясняют специалисты службы по тарифам. – Вместе с тем, значительное увеличение потребления тепловой энергии для действующих потребителей, которое будет зафиксировано приборами учёта, приведет к дополнительному резкому росту платы граждан.

Кроме того, ряд новых членов общественного совета при РСТ РБ предлагают согласование тарифа на тепловую энергию в городе поручить представителям горсовета Улан-Удэ. Это идею в РСТ также назвали «несерьёзной», напомнив, что именно горсовет установил рост тарифа на проезд в общественном транспорте на 20%. Кроме того, напомнили в РСТ, несколько лет назад город уже устанавливал тарифы на тепло для муниципальных котельных, и они были выше обычных.

Республиканская служба по тарифам Бурятии пояснила, что, по их оценке, нужно для снижения тарифов на тепловую энергию. Это, в частности, отмена НДС
на коммунальные услуги; «заморозка» ежегодной индексации тарифов и окончание строительства ТЭЦ-2 с увеличением её мощности для закрытия муниципальных котельных.

- Тариф на тепло в Улан-Удэ можно снизить на 40%, но для этого необходимо предусмотреть в республиканском бюджете около 1 млрд.руб., а также переложить часть затрат на малый и средний бизнес, как это сделано в Чите. Необоснованное снижение тарифов на 40% приведёт к тому, что у ресурсоснабжающей организации уже через несколько месяцев не будет средств на закупку топлива и выплату зарплаты, что приведёт к нарушению надёжного теплоснабжения города, - заявили в республиканской службе по тарифам.


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