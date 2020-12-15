Глава Бурятии дал ряд поручений по итогам прямого эфира

Более 12,5 тысяч сообщений поступило от жителей Бурятии во время прямого эфира, который Алексей Цыденов провёл 13 декабря на личных страницах в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм и Фейсбук. Во время прямого эфира глава республики озвучил 104 вопроса, из них порядка 40 взял на личный контроль.
Участников эфира интересовали вопросы ограничительных мер, возможные послабления в новогодние праздники для ресторанов, выплаты медицинским работникам, работа первичного звена здравоохранения, строительство и ремонт дорог, школ, детских садов.
Самыми часто задаваемыми вопросами стали жилье для детей-сирот, газификация Бурятии, проблемы экологической направленности: фенольного озера, уровня озера Байкал, тарифов на электроэнергию.
Также Алексей Цыденов в режиме онлайн по телефону дал поручения по отработке профильных вопросов заместителю министра здравоохранения Наталье Логиной, главе Иволгинского района Виктору Очирову, заместителю министра транспорта Сергею Белоколодову и министру социальной защиты РБ Татьяне Быковой.
Все вопросы, поступившие во время проведения прямого эфира, в настоящий момент отправлены уполномоченным должностным лицам для подготовки ответов. Ответы будут размещены на официальном сайте правительства Бурятии.
Отметим, что одномоментно прямой эфир главы Бурятии смотрело порядка 2,1 тысяч участников. По состоянию на 18:00 часов 13 декабря запись прямого эфира посмотрело более 83 тысяч человек.
Во время прямого эфира Алексей Цыденов озвучил 104 вопроса, из них порядка 40 взял на личный контроль
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