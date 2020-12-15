Власти отведут специальные места для праздничных фейерверков
Особый противопожарный режим будет установлен на территории Иркутской области в период новогодних и рождественских праздников. Об этом было заявлено на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое провёл губернатор Игорь Кобзев.
Особый противопожарный режим будет действовать с 08:00 28 декабря текущего года до 08:00 11 января 2021 года. Среди дополнительных требований, вводимых в этот период, – запрет использовать пиротехнические изделия вне специально отведенных для этого мест либо без соблюдения минимального расстояния от зданий и сооружений, указанного заводом-изготовителем в инструкции.
Люди, животные, материальные ценности также должны находиться на определенном расстоянии от приводимых в действие фейерверков, петард и другой пиротехники. Перечень специально отведённых мест для праздничных салютов определят органы местного самоуправления.
Сотрудники МЧС и полиции будут проводить рейды по местам хранения и реализации пиротехнической продукции. Им также вменяется принятие исчерпывающих мер по пресечению обращения с такими изделиями с нарушением обязательных требований, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
В новогодние праздники Иркутская область введёт особый противопожарный режим
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Во время прямого эфира Алексей Цыденов озвучил 104 вопроса, из них порядка 40 взял на личный контроль
Власти отведут специальные места для праздничных фейерверков
Это касается страниц Алексея Цыденова в трёх социальных сетях
Алексей Цыденов ответил на вопрос о бывшем вице-спикере Хурала в прямом эфире
«Всё зависит от вас», - обратился Алексей Цыденов к жителям
Наталья Ганькина пожелала детям больше сюда не попадать
Юлия Жамбалова положительно оценила работу центра
Леонид Синегрибов издаёт единственную в мире газету о малолетних узниках фашизма
Глава республики успел ответить только на некоторые
Полномочия депутата сложили после проверки прокуратуры
«Хорошо», - ответил Алексей Цыденов
Делегация Бурятии представит москвичам зимний туристический потенциал
Глава района не смог присутствовать на оперштабе
Улан-удэнцы задали волнующий их вопрос онлайн
Сегодня пьяных доставляют в медицинские учреждения, где они мешают работе