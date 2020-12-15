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В новогодние праздники Иркутская область введёт особый противопожарный режим

В новогодние праздники Иркутская область введёт особый противопожарный режим
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Власти отведут специальные места для праздничных фейерверков

Особый противопожарный режим будет установлен на территории Иркутской области в период новогодних и рождественских праздников. Об этом было заявлено на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое провёл губернатор Игорь Кобзев.

Особый противопожарный режим будет действовать с 08:00 28 декабря текущего года до 08:00 11 января 2021 года. Среди дополнительных требований, вводимых в этот период, – запрет использовать пиротехнические изделия вне специально отведенных для этого мест либо без соблюдения минимального расстояния от зданий и сооружений, указанного заводом-изготовителем в инструкции.

Люди, животные, материальные ценности также должны находиться на определенном расстоянии от приводимых в действие фейерверков, петард и другой пиротехники. Перечень специально отведённых мест для праздничных салютов определят органы местного самоуправления.

Сотрудники МЧС и полиции будут проводить рейды по местам хранения и реализации пиротехнической продукции. Им также вменяется принятие исчерпывающих мер по пресечению обращения с такими изделиями с нарушением обязательных требований, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.


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