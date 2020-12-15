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Аккаунты главы Бурятии оказались в числе «живых»

Аккаунты главы Бурятии оказались в числе «живых»
Власть, 
Это касается страниц Алексея Цыденова в трёх социальных сетях

В число самых «живых» аккаунтов губернаторов ДФО вошли страницы главы Бурятии Алексея Цыденова. К примеру, в Instagram глава Бурятии довольно активен – он с 3685 баллами занимает второе место после главы Якутии Айсена Николаева (4854 балла). Рейтинг представил Центр социальных инноваций «Чёрный куб».

Центр «Чёрный куб» проанализировал аккаунты всех руководителей регионов Дальнего Востока в пяти наиболее популярных социальных сетях: Instagram, Facebook, «Вконтакте», Twitter и «Одноклассники».

В ходе исследования были выявлены наиболее «живые» аккаунты по среднему количеству «лайков» и комментариев. «Как показывает практика, вероятность влияния на результат оценки с помощью «накрутки» показателей в таких случаях существенно ниже. «Загнать» фейковых подписчиков к себе на страницу довольно легко, а вот проводить подобные манипуляции над каждой отдельной публикацией – значительно сложнее», - объяснили в центре.

Составители рейтинга брали по 10 последних публикаций в лентах. Общая оценка аккаунта (ОО) рассчитывалась по формуле ОО=Л+2К, где Л – среднее количество «лайков» за последние 10 публикаций, К – среднее количество комментариев за последние 10 публикаций. Замеры проведены в период с 12 по 13 декабря 2020 года.

Второй по популярности соцсетью среди дальневосточных губернаторов является Facebook. В нём свои страницы имеют семь глав. Наиболее «живые» аккаунты здесь имеют глава Бурятии Алексей Цыденов (277 баллов), губернатор Камчатки Владимир Солодов (275) и руководитель Приамурья Василий Орлов (192).

- Составители рейтинга зафиксировали по шесть губернаторских аккаунтов в российских соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники». Безоговорочным лидером во «Вконтакте» является глава Бурятии Алексей Цыденов, который регулярно проводит в ВК прямые эфиры, где общается со своей аудиторией, - сообщили в «Чёрном кубе».

В лидерах в других социальных сетях – «Одноклассниках» и Twitter – значатся другие губернаторы.

Как сообщал «Байкал-Daily», за период с 3 по 9 августа глава Бурятии Алексей Цыденов оказался на последнем месте в рейтинге активности глав регионов России в Instagram. Этот рейтинг представило Агентство политических и экономических коммуникаций.


глава Бурятии Алексей Цыденов социальная сеть
 
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