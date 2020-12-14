Детский омбудсмен Бурятии посетила юных нарушителей

Власть, Фото: страница Натальи Ганькиной

Наталья Ганькина пожелала детям больше сюда не попадать



14 декабря уполномоченный по правам человека в Бурятии Наталья Ганькина посетила Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.



Этот центр самостоятельное структурное подразделение МВД по Бурятии, рассчитанный на 25 мест.



В настоящее время по решениям судов в центре находятся трое несовершеннолетних.



- В центре созданы условия для реабилитации подростков, оказания им педагогической и психологической помощи; работает профессиональный психолог, который оказывает детям психологическую помощь, корректирует девиантное поведение подростков. Ежедневная работа центра планируется по внутреннему распорядку дня, который включает в себя ежедневные групповые и индивидуальные беседы с детьми психолога и воспитателей. Основная цель центра – провести профилактическую работу с детьми по предотвращению правонарушений и преступлений подростков, - написала на своей странице Наталья Ганькина.



Во время визита она пообщалась с ребятами, узнала их настроение и дальнейшие планы.



- Пожелала мальчикам встретить Новый год дома и больше никогда не попадать в центр, - поделилась Ганькина.







