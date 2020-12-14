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Детский омбудсмен Бурятии посетила юных нарушителей

Детский омбудсмен Бурятии посетила юных нарушителей
Власть,  Фото:страница Натальи Ганькиной
Наталья Ганькина пожелала детям больше сюда не попадать

14 декабря уполномоченный по правам человека в Бурятии Наталья Ганькина посетила Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Этот центр самостоятельное структурное подразделение МВД по Бурятии, рассчитанный на 25 мест.

В настоящее время по решениям судов в центре находятся трое несовершеннолетних.

- В центре созданы условия для реабилитации подростков, оказания им педагогической и психологической помощи; работает профессиональный психолог, который оказывает детям психологическую помощь, корректирует девиантное поведение подростков. Ежедневная работа центра планируется по внутреннему распорядку дня, который включает в себя ежедневные групповые и индивидуальные беседы с детьми психолога и воспитателей. Основная цель центра – провести профилактическую работу с детьми по предотвращению правонарушений и преступлений подростков, - написала на своей странице Наталья Ганькина.

Во время визита она пообщалась с ребятами, узнала их настроение и дальнейшие планы.

- Пожелала мальчикам встретить Новый год дома и больше никогда не попадать в центр, - поделилась Ганькина.



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