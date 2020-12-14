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Бурятский омбудсмен не нашла нарушений в МФЦ

Бурятский омбудсмен не нашла нарушений в МФЦ
Власть,  Фото:страница Юлии Жамбаловой
Юлия Жамбалова положительно оценила работу центра

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова в субботу побывала в МФЦ. Нарушений санитарных требований омбудсмен там не обнаружила.

- Сейчас центр работает в штатном режиме, можно и по записи, и в формате «живой очереди». Все санитарные меры соблюдаются, граждане в масках, периодически сотрудники МФЦ проверяют соблюдение масочного режима. В целом хочу отметить - удобно, быстро, сотрудники профессионалы! – поделилась на своей странице Юлия Жамбалова.

В комментариях ей посетовали заглянуть в ФНС. «Тут столпотворение», - написала местная жительница.

- Заглянем! – обещала в ответ уполномоченный по правам человека.



уполномоченный по правам человека Многофункциональный центр по предоставлению услуг
 
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