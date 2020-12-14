Бурятский омбудсмен не нашла нарушений в МФЦ

Власть, Фото: страница Юлии Жамбаловой

Юлия Жамбалова положительно оценила работу центра



Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова в субботу побывала в МФЦ. Нарушений санитарных требований омбудсмен там не обнаружила.



- Сейчас центр работает в штатном режиме, можно и по записи, и в формате «живой очереди». Все санитарные меры соблюдаются, граждане в масках, периодически сотрудники МФЦ проверяют соблюдение масочного режима. В целом хочу отметить - удобно, быстро, сотрудники профессионалы! – поделилась на своей странице Юлия Жамбалова.



В комментариях ей посетовали заглянуть в ФНС. «Тут столпотворение», - написала местная жительница.



- Заглянем! – обещала в ответ уполномоченный по правам человека.







