Юлия Жамбалова положительно оценила работу центра
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова в субботу побывала в МФЦ. Нарушений санитарных требований омбудсмен там не обнаружила.
- Сейчас центр работает в штатном режиме, можно и по записи, и в формате «живой очереди». Все санитарные меры соблюдаются, граждане в масках, периодически сотрудники МФЦ проверяют соблюдение масочного режима. В целом хочу отметить - удобно, быстро, сотрудники профессионалы! – поделилась на своей странице Юлия Жамбалова.
В комментариях ей посетовали заглянуть в ФНС. «Тут столпотворение», - написала местная жительница.
- Заглянем! – обещала в ответ уполномоченный по правам человека.
Бурятский омбудсмен не нашла нарушений в МФЦ
Власть, Фото:
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