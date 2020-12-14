Леонид Синегрибов издаёт единственную в мире газету о малолетних узниках фашизма
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова приняла участие в акции «День героев». Вместе с заместителем министра спорта и молодёжной политики Татьяной Парпаевой омбудсмен вручила подарки ветеранам Великой Отечественной войны
- Встретились с героем нашего времени Синегрибовым Леонидом Кирилловичем. Леонид Кириллович является малолетним узником фашизма и на протяжении более 25 лет издает газету «Судьба», где рассказывает об историях узников фашизма, - поделилась Юлия Жамбалова на своей странице в соцсети.
Она поделилась, что сотрудничала с Леонидом Кирилловичем ещё во время работы в госкомитете по делам молодёжи.
- И до сих пор стараюсь найти возможность для совместных встреч. Спасибо таким героям! – написала Юлия Жамбалова.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре Леонид Синегрибов получил звание почётного гражданина Бурятии.
Бурятский омбудсмен встретилась с «героем нашего времени»
Власть, Фото:
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