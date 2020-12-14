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У главы Бурятии попросили детскую площадку в Заречке

У главы Бурятии попросили детскую площадку в Заречке
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
«Хорошо», - ответил Алексей Цыденов

Жители посёлка Заиграево Заиграевского района Бурятии во время прямого эфира с главой Бурятии Алексеем Цыденовым попросили его о строительстве детской площадки в местности Заречка.

- Хорошо, давайте посмотрим. Земляки, все, кто на связи, у нас все записывается, все вопросы, которые приходят, будем смотреть, - сказал Алексей Цыденов.

Вопрос детской площадки в местности Заречка обсуждался недавно. Местных жителей возмутила торговая площадка, на которую потратили 1,5 миллиона рублей из средств «Народного бюджета». Люди активно обсуждали, стоит ли павильон таких денег.

Как раз на месте этого рынка могли построить детскую площадку – это предложение было в списке на голосование по «Народному бюджету». Но с разницей в несколько сотен голосов победу одержал торговый павильон.

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