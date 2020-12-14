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Бурятия будет презентоваться в Москве

Бурятия будет презентоваться в Москве
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Делегация Бурятии представит москвичам зимний туристический потенциал

17 декабря в Москве пройдёт большая презентация туристского потенциала Бурятии «Туристическая Бурятия», анонсировала сегодня министр туризма Мария Бадмацыренова.

На сайте госзакупок нашлись торги с аналогичным названием. Согласно документации, поездка была запланирована на 16 июля, возможно, была перенесена из-за пандемии. Заказчиком выступило государственное автономное учреждение Бурятии «Туристский информационный центр «Байкал». Сумма контракта составила два миллиона рублей.

На презентации в Москве будут показаны зимняя продукция Бурятии, туристическая дорожная карта и сервисный потенциал республики.

Также с 6 февраля 2021 года начинаются чартерные рейсы из Москвы и Екатеринбурга. Всего запланировано 18 перелётов – шесть из столицы России и шесть из столицы Урала.

- В рамках чартерной программы подготовлены предложения – это и собачьи упряжки, экскурсии по льду Байкала, и на Ольхон, посещение наших этнографических комплексов. Там будет достаточно яркая и интересная программа, - рассказала министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

Как сообщал «Байкал-Daily», первый чартерный рейс приземлился в Улан-Удэ 5 июля. Он был организован при поддержке Ростуризма туроператором TUI Россия. За лето республику посетили более 1700 туристов. На этот раз Бурятия откроет зимнею чартерную программу в преддверии Нового года по восточному календарю.

- 12 февраля мы встречаем Новый год быка. Поэтому туристы, которые приедут на первом чартере 6 февраля, также познакомятся с нашим событийным календарём, - добавила Мария Бадмацыренова.

Также руководитель минтуризма Бурятии рассказала о прорабатываемом варианте проведения фестиваля «Байкальская миля – 2021». Как сообщал «Байкал-Daily», 11 декабря появилась информация, что фестиваль скорости переносят на год из-за коронавируса.

- В таком формате, скорее всего, фестиваль проводится не будет, в массовом, в таком большом мероприятии. В прошлом году у нас порядка пяти тысяч участников было. Сейчас мы планируем больше такой экспедиционный формат сделать, с точки зрения открытия автопутешествий, автотуров по Бурятии зимой, - подытожила Мария Бадмацыренова.


туризм
 
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