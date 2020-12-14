Бурятия будет презентоваться в Москве

Делегация Бурятии представит москвичам зимний туристический потенциал
17 декабря в Москве пройдёт большая презентация туристского потенциала Бурятии «Туристическая Бурятия», анонсировала сегодня министр туризма Мария Бадмацыренова.
На сайте госзакупок нашлись торги с аналогичным названием. Согласно документации, поездка была запланирована на 16 июля, возможно, была перенесена из-за пандемии. Заказчиком выступило государственное автономное учреждение Бурятии «Туристский информационный центр «Байкал». Сумма контракта составила два миллиона рублей.
На презентации в Москве будут показаны зимняя продукция Бурятии, туристическая дорожная карта и сервисный потенциал республики.
Также с 6 февраля 2021 года начинаются чартерные рейсы из Москвы и Екатеринбурга. Всего запланировано 18 перелётов – шесть из столицы России и шесть из столицы Урала.
- В рамках чартерной программы подготовлены предложения – это и собачьи упряжки, экскурсии по льду Байкала, и на Ольхон, посещение наших этнографических комплексов. Там будет достаточно яркая и интересная программа, - рассказала министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.
Как сообщал «Байкал-Daily», первый чартерный рейс приземлился в Улан-Удэ 5 июля. Он был организован при поддержке Ростуризма туроператором TUI Россия. За лето республику посетили более 1700 туристов. На этот раз Бурятия откроет зимнею чартерную программу в преддверии Нового года по восточному календарю.
- 12 февраля мы встречаем Новый год быка. Поэтому туристы, которые приедут на первом чартере 6 февраля, также познакомятся с нашим событийным календарём, - добавила Мария Бадмацыренова.
Также руководитель минтуризма Бурятии рассказала о прорабатываемом варианте проведения фестиваля «Байкальская миля – 2021». Как сообщал «Байкал-Daily», 11 декабря появилась информация, что фестиваль скорости переносят на год из-за коронавируса.
- В таком формате, скорее всего, фестиваль проводится не будет, в массовом, в таком большом мероприятии. В прошлом году у нас порядка пяти тысяч участников было. Сейчас мы планируем больше такой экспедиционный формат сделать, с точки зрения открытия автопутешествий, автотуров по Бурятии зимой, - подытожила Мария Бадмацыренова.
Бурятия будет презентоваться в Москве
Власть, Фото:
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