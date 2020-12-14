Глава района не смог присутствовать на оперштабе
Сегодня на очередном заседании оперштаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавируса, не смог присутствовать глава Джидинского района Бурятии Валерий Цыренов. По информации источника «Байкал-Daily», глава района контактировал с ковидным больным. В настоящее время Цыренов ожидает результат анализа на коронавирус.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре о том, что подхватила коронавирус, сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. Она ушла на амбулаторное лечение.
В середине ноября о заражении ковидом рассказал советник главы Бурятии по экономике Алдар Бадмаев.
Ранее коронавирусом переболела министр по туризму Бурятии Мария Бадмацыренова. Она поделилась, что во время лечения применила испытанный для себя метод лечебного голодания.
Глава Джидинского района Бурятии ждёт результата теста на ковид
Власть, Фото:
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