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Глава Джидинского района Бурятии ждёт результата теста на ковид

Глава Джидинского района Бурятии ждёт результата теста на ковид
Власть,  Фото:pixabay.com
Глава района не смог присутствовать на оперштабе

Сегодня на очередном заседании оперштаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавируса, не смог присутствовать глава Джидинского района Бурятии Валерий Цыренов. По информации источника «Байкал-Daily», глава района контактировал с ковидным больным. В настоящее время Цыренов ожидает результат анализа на коронавирус.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре о том, что подхватила коронавирус, сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. Она ушла на амбулаторное лечение.

В середине ноября о заражении ковидом рассказал советник главы Бурятии по экономике Алдар Бадмаев.

Ранее коронавирусом переболела министр по туризму Бурятии Мария Бадмацыренова. Она поделилась, что во время лечения применила испытанный для себя метод лечебного голодания.


коронавирус главы районов
 
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