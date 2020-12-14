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Алексей Цыденов: «Работаем по мосту в Поселье»

Алексей Цыденов: «Работаем по мосту в Поселье»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава Бурятии назвал возможный новый мост «важной проблемой»

Глава Бурятии Алексей Цыденов кратко, но не без надежды, ответил на вопрос в прямом эфире по новому мосту. Местный житель задал волнующий всех жителей левобережья вопрос – будет ли мост через Селенгу в Поселье.

- Работаем над этим. Сейчас пока не готов анонсировать решение, но мы над этим работаем. С минтрансом, с правительством России, - ответил Алексей Цыденов.

- Понимаем, что эта тема очень важная, - добавил он.

Как сообщал «Байкал-Daily», жители Поселья и соседних посёлков не раз обращались к главе Бурятии с просьбой о строительстве ещё одного моста через Селенгу. В начале этого года глава Бурятии объяснял, что проблема не только в высокой стоимости самого объекта, но и в том, что возможные подходы моста за последние годы оказались застроены частными домами.





глава Бурятии Алексей Цыденов мост
 
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